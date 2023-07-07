Bakanlıktan ücretsiz tatil müjdesi! Seyahatsever projesine nasıl başvurulur ve kimler yararlanabilir?

Yıllardır yapılan Seyahatsever projesi bu yazda yapılacak. 10 Temmuz'da başlayacak olan başvurular için Gençlik ve Spor Bakanlığından detaylı bir açıklama geldi. Ücretsiz tatil fırsatı sunan Seyahatsever projesi hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Seyahatsever Projesi 15 Temmuz ile 5 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. Proje hakkında detayları öğrenmek isteyenler bilgi almak için ALO GSB hattı olan 444 0 472 numarası ile iletişime geçilebilir.

SEYAHATSEVER PROJESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Projeden yararlanmak isteyenler 18-30 yaş arasında olmalılar. Bakanlık seyahat etmek isteyen gençlere konaklama desteğini sağlar. Bunlar içinde her şehirdeki KYK yurtları devreye girecek. Yaz boyu ücretsiz olarak yurtlardan yararlanmak için öğrenci olma şartı olmayacak.

Konaklama için yurt müdürlüğü ile en az bir gün öncesinden iletişime geçip ad, soyad ve TC kimlik numarası ile rezervasyon yapmak gerekiyor.

Gidilen şehirde 5 gün kalma hakkı var. TC kimlik fotokopisi yedekleri yanınızda bulundurmanız lazım. Konaklamanın ilk günü yurda 13:00'te giriş yapılmalı. Çıkışta aynı şekilde 13:00'te yapılacak.

Yurttan 05:00'te çıkmak isteyenlere izin var. Ancak gece en geç 01:00'de yurtta olunmalı. Odalar her gün temizleneceğinden 13:00 - 17:00 saatleri arasında boşaltılmalı.