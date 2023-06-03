Balıkesir'de ne yenir? Sizin için gezip listeledik
Kuvâ-yi Milliye şehri Balıkesir, birçok kültüre ev sahipliği yapan ve tarihi açıdan önemli bir yere sahiptir. Marmara ve Ege Denizine kıyısı olan Balıkesir turizm açısından da önemli bir yere sahiptir. Balıkesir'e gelince ne yiyebiliriz diye düşünmenize gerek yok listeyi sizin için yaptık...
1• DÜĞÜN ÇORBASI
Balıkesir'e sabah gelmiş olabilirsiniz ve güne çorba ile başlamayı seviyorsunuzdur. O zaman Balıkesir'e özgü düğün çorbası ile Balıkesir'i dolaşmaya başlayabilirsiniz.
2• SUSURLUK TOSTU
İstanbul ve Bursa yolu üzerinden Balıkesir'e geliyorsanız büyük ihtimal Susurluk üzerinden geçiyorsunuz demektir. Balıkesir'e uğramadan önce Susurluk tostunun tadına bakmayı unutmayın. Kendine özgü Susurluk tost peyniri ile yapılan bir lezzet. Balıkesirliler tostu salçasız yemez siz tosta salça sürme demezseniz tostunuz salçalı gelecektir.
3• TİRİT
Balıkesir'e özgü bir lezzet olan tiriti Balıkesir'e geldiyseniz mutlaka denemelisiniz. Başka şehirler tirit bizim lezzetimiz dese de Balıkesirdeyken bunu bir Balıkesirli ile tartışmayın.
4• KEŞKEK
Balıkesir'in kendine özgü yapım ve sunum şekliyle keşkek Balıkesir düğünlerinin vazgeçilmez yemeğidir. Balıkesir'de bir düğüne davetliyseniz düğünde yemek olarak keşkek olma olasılığı çok yüksektir.