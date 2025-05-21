Bayram tatilinde İstanbul'da nerelere gidilir?
İstanbul, tarihi güzellikleriyle olduğu kadar doğal güzellikleriyle de öne çıkan eşsiz bir şehirdir. Bu kalabalık ve büyüleyici şehri keşfetmek için ise en doğru zamanlardan biri de şehrin görece sessiz olduğu bayramlardır. Peki, bayramda İstanbul'da neler yapılabilir, nerelere gidilebilir?
Belgrad Ormanı
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yapabilir, temiz havanın tadını çıkararak piknik yapabilir veya sadece sessizlik içinde kitap okuyabilirsiniz. Ormanın içindeki göletler ve temiz hava, şehrin karmaşasından uzaklaşmak için müthiş bir seçim olacaktır.
Garipçe Köyü
Boğaz'ın Karadeniz ile buluştuğu noktada yer alan Garipçe Kalesi'ni ziyaret ettikten sonra köydeki balık restoranlarında taze deniz ürünlerinin tadını çıkarabilirsiniz. Garipçe Köyü, sakin bir bayram günü geçirmek isteyenler için harika bir tercih, diyebiliriz.
Büyükada
İstanbul'un en büyük adası olan Büyükada! Trafikten, gürültüden ve karmaşadan uzaklaşmak için motorlu taşıtların olmadığı bu eşsiz adaya uğramalısınız. Ada sokaklarında bisikletle dolaşabilir, Aya Yorgi Kilisesi ve Manastırı'na yürüyüş yapabilirsiniz. Adanın tepe noktalarından İstanbul ve Marmara Denizi'nin manzarasını izlemek, size de unutulmaz bir deneyim sunacaktır.
Ağva
Yeşilçay ve Göksu nehirlerinin arasında kalan bu büyüleyici belde tarih boyunca Hititler, Frigler, Romalılar ve Osmanlılar gibi birçok uygarlığın geçiş yeri olmuştur. Doğanın içinde huzurlu bir bayram geçirebileceğiniz semt Şile'ye bağlıdır.
Ağva'da nehir kenarında kano yapabilir, bisiklet kiralayabilir veya sakin bir tekne turuna çıkabilirsiniz. Bu arada, Ağva aynı zamanda romantik bir kaçış noktası olarak da bilinir.
Şile
Karadeniz kıyısında yer alan İstanbul'un bu şirin mi şirin ilçesi, uzun kumsalları ve temiz havası ile turistlerin gözdesi. Kurban Bayramı'nda Şile'de deniz kenarında yürüyüş yapabilir, tarihi Şile Feneri'ni ziyaret edebilirsiniz.
Şile aynı zamanda doğa yürüyüşleri ve piknik için de idealdir. Şile Kalesi'ni görmeden ve sokaklarında dolaşabilirsiniz.