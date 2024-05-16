'Benim Eserim' senaryo yarışmasında kazananlar belli oldu

SETEM'den yapılan açıklamaya göre, 'Benim Eserim' projesi kapsamında hayata geçirilen 'Telif hakları' konulu senaryo yarışmasına bu yıl 148 senaryo ile başvuru yapıldı.

SETEM üyesi, senarist ve yönetmen Feza Sınar'ın başkanlık ettiği jüride SETEM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Güleryüz ile SETEM Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Kıraç yer aldı.

Dinçer Batırbek 'Merasim' senaryosu ile birinci, Aykut Topçu 'Denge' ile ikinci, Melodi Holago da 'İlk Sayfa' ile üçüncü oldu.

Dereceye giren eserlerin çekimleri SETEM tarafından profesyonel ekiplerle gerçekleştirilecek ve filmler üniversitelerde öğrencilere toplu olarak gösterilecek.