Bergama’da mutlaka görmeniz gereken yerler
İzmir Bergama’ya ilk kez gelenler için söyleyebileceğim: İzmir Bergama birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve birçok uygarlıktan izler bırakmış bir yer. Peki İzmir Bergama'yı bir günde nasıl gezmelisiniz? Nereden başlamalısınız?
İzmir Bergama’ya gelenler genellikle Antik Kent’e uğrayıp geri dönüyorlar ama burası birçok medeniyete ev sahipliği yapmış birçok uygarlıktan izler bırakmış bir yer. Şehir resmen antik kentin üstüne kurulmuş diyebiliriz.
İzmir Bergama’ya geldiğinizde ilk karşınıza çıkacak yer. İzmir Bergama Müzesi olacak. İzmir Bergama’ya gelecek olursanız. Yanınızda mutlaka Müze kartı olması gerekiyor. Müze kartını müze gişesinden alabilirsiniz ve bu kart ile Bergama’nın birçok yerine ücretsiz giriş yapabilirsiniz.
İzmir Bergama’da ikinci durağınız. İzmir Bergama Müzesinden çıktıktan sonra, İzmir Bergama’nın meydanına 1,4 km uzaklıkta bulunan, yürüyerek ulaşım sağlayabileceğiniz Antik Roma döneminde şifa merkezi olarak görülen sağlık tanrısı Asklepios adına kurulmuş sağlık merkezi Bergama Asklepion Örenyeridir.
Bergama içine girdiğinizde karşınıza çıkacak tabela Bergama’da ne kadar çok yere uğrayabileceğinizi göstercektir. Bergama merkezde uğramanız gereken ikinci yer Küplü Hamam olmalıdır. Buranın hikayesi ise burada çiftçilik yapan Hatip Mahmut isimli çiftçi tarlasını sürerken 3 küp altın buluyor. Bunların devlete ait olduğunu düşünerek Bursa’da bulunan Osmanlı Sarayına götürür. 2.Murat’ın bu davranışı hoşuna gidiyor ve bir küp altını Hatip Mahmut’a veriyor. Veziriyle birlikte Hatip Mahmut’u İzmir Bergama’ya gönderiyor.