Safranbolu sokaklarında atlar büyük ilgi gördü

Binicilik tutkunları, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir araya geldi. Binicilik ve Kültür Derneği, Ride4Far ekibi ve Safranbolu Oğuzhan At Çiftliği koordinesinde at binicileri tarihi çarşıda buluştu.