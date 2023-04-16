Safranbolu sokaklarında atlar büyük ilgi gördü

Binicilik tutkunları, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir araya geldi.

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Safranbolu sokaklarında atlar büyük ilgi gördü - Resim: 1 1 3

Binicilik tutkunları, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir araya geldi. Binicilik ve Kültür Derneği, Ride4Far ekibi ve Safranbolu Oğuzhan At Çiftliği koordinesinde at binicileri tarihi çarşıda buluştu.

Safranbolu sokaklarında atlar büyük ilgi gördü - Resim: 2 2 3

İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bolu ve diğer şehirlerden gelen 55 binici, tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarında atlarıyla gezdi.

Safranbolu sokaklarında atlar büyük ilgi gördü - Resim: 3 3 3

Safranbolu'nun tanıtımı amacıyla düzenlenen etkinlikte, sokaklarda atları gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla çekim yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı