Burdur'da ne yenir? Burdur'un en sevilen ünlü yemekleri!

Gazel böreği diğer adıyla Burdur böreği yufka ve lor peyniri ile hazırlanır. Burdur'un özgün tatlarından biri olan bu böreğin iç harcı lor peyniriyle yapılır. Genellikle kahvaltılarda veya atıştırmalık olarak tüketilen bu börek Burdur'un ünlü lezzetlerinden biridir.