Burdur'da ne yenir? Burdur'un en sevilen ünlü yemekleri!
Burdur'da ne yenir konusunda efsane tavsiyelere hazır olun! Burdur'un en sevilen yerel yemekleri ve mutfağının en ünlü yemeklerini derlediğimiz bu bu yazımızdan sonra Burdur'a gitmek için can atacağınıza eminiz!
Burdur'un en ünlü yemeği olan Burdur köftesi bulgurun, etin, baharatların ve soğanın harmanlanmasıyla elde edilen lezzetli bir köftedir. Genellikle marul ile birlikte servis edilen Burdur köftesinin birçok farklı adı da bulunmaktadır.
Gazel böreği diğer adıyla Burdur böreği yufka ve lor peyniri ile hazırlanır. Burdur'un özgün tatlarından biri olan bu böreğin iç harcı lor peyniriyle yapılır. Genellikle kahvaltılarda veya atıştırmalık olarak tüketilen bu börek Burdur'un ünlü lezzetlerinden biridir.
Burdur civarında yetişen doğal mantar türleri bulunur. Göleze mantarı bu mantarların arasında en ünlü olanıdır. Yöresel lezzetler arasında önemli bir yer tutar ve Burdur halkı tarafından çok sevilir.
Kelle Paça çorbası Burdur'da çok sık tüketilir. Sabah kahvaltısında, öğle yemeğinde ve akşam yemeğinde tükettikleri bu çorbanın Burdur versiyonunu yediğinizde normal kelle paça sipariş etmeyi kesinlikle bırakacaksınız.