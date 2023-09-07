Çekya'da (Çek Cumhuriyeti) nereler gezilir? Çekya'da (Çek Cumhuriyeti) mutlaka görmeniz gereken yerler listesi
Çekya, birçok harika turistik mekanla dolu, geleneksel Avrupa tur güzergahlarının vazgeçilmez ülkesidir ve özellikle eski mimariye ilgi duyanlar için cazip bir destinasyondur. Çekya'da (Çek Cumhuriyeti) nereler gezilir? Çekya'da (Çek Cumhuriyeti) mutlaka görmeniz gereken yerler listesi:
Çekya'da (Çek Cumhuriyeti) nereler gezilir? Çekya'da (Çek Cumhuriyeti) mutlaka görmeniz gereken yerler listesi
Prag
Vltava Nehri'nin kıyısında yer alan Prag, Çek Cumhuriyeti'nin en büyük ve en önemli şehirlerinden biridir. 1100 yıl geçmesine rağmen hala büyüleyici bir tarihi ve mimariye sahiptir. Gotik ve Rönesans dönemlerinin izlerini taşıyan şehir, zengin bir kültüre ev sahipliği yapar ve Avrupa'nın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biridir.
Cesky Krumlov
Cesky Krumlov, büyüleyici bir Bohem Şatosu'na ev sahipliği yapan tarihi bir kasabadır. Ortaçağ atmosferi ve iyi korunmuş binalarıyla ünlüdür. Kent, 18. yüzyıldan bu yana neredeyse değişmeden kalmıştır ve mimari güzellikleriyle büyüler.
Kutna Hora
Kutna Hora, ilk Bohemya manastırının kurulduğu 1142'den beri önemli bir tarihi merkezdir. Kent, St. Barbara Kilisesi ve Stone House gibi önemli turistik yerlere ev sahipliği yapar.
Karlovy Vary
Karlovy Vary, kaplıcalarıyla ünlü bir şehirdir. Bu kasaba hala büyüleyici ve pitoresktir ve kaplıcaları hala hastalıkları tedavi ettiği söylenir.