Çekya'da (Çek Cumhuriyeti) nereler gezilir? Çekya'da (Çek Cumhuriyeti) mutlaka görmeniz gereken yerler listesi

Prag

Vltava Nehri'nin kıyısında yer alan Prag, Çek Cumhuriyeti'nin en büyük ve en önemli şehirlerinden biridir. 1100 yıl geçmesine rağmen hala büyüleyici bir tarihi ve mimariye sahiptir. Gotik ve Rönesans dönemlerinin izlerini taşıyan şehir, zengin bir kültüre ev sahipliği yapar ve Avrupa'nın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biridir.