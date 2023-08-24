Diyarbakır'da nereler gezilir? Diyarbakır yemekleri nelerdir? Diyarbakır'da yapılacaklar gezi ve lezzet rotası

Diyarbakır, zengin tarihi ve kültürel dokusuyla her adımda geçmişle buluştuğunuz bir şehir olarak öne çıkıyor. Binlerce yılın izlerini taşıyan bu topraklarda her köşe başı, tarihin derinliklerinden gelen hikayelerle dolu. Diyarbakır'ın göz kamaştıran güzellikleri arasında sıralanan dikkat çekici noktaları gezerek şehrin benzersiz ruhunu hissedebilir, gastronomi turu yaparak lezzetlerden lezzet beğenebilir ve sayılan aktiviteler ile keyifli anılar biriktirebilirsiniz.

DİYARBAKIR'DA NERELER GEZİLİR? GEZİ ROTASI

Diyarbakır Surları: Dünyanın en uzun surları arasında yer alan Diyarbakır Surları, çeşitli motifler, kabartmalar ve tarihi izlerle süslüdür. Kentin önemli bir simgesi olan surlar, görkemli bir yapının parçasıdır.

Hasan Paşa Hanı: Osmanlı döneminde inşa edilen Hasan Paşa Hanı, tarihî önemiyle öne çıkar. Restorasyon çalışmalarının ardından turistik bir mekan haline gelmiştir.

Hevsel Bahçeleri: Dicle Nehri ve tarihi surlar arasında yer alan Hevsel Bahçeleri, binlerce yıllık geçmişiyle hem şehrin hem de ülkenin önemli bir tarihî zenginliğini temsil eder.

Kervansaray: Mimarisi ve tarihi değeriyle dikkat çeken Kervansaray, eski dönemlerin atmosferini yansıtan bir yapıdır. Restorasyon sonrası otel olarak kullanılmaktadır.

Sülüklü Han: Tarihi bir yapı olan Sülüklü Han, eskiden sağlık amacıyla sülüklerin kullanıldığı bir yerdi. Şu an kafe olarak ziyaretçilere hizmet verir.

Asur Kalesi: Diyarbakır'ın en önemli tarihi zenginliklerinden biri olan Asur Kalesi, bölgenin antik dönemdeki yaşamını yansıtır.

Meryem Ana Kilisesi: Tarihi Meryem Ana Kilisesi, Diyarbakır'ın önemli sembollerinden biridir. Süryaniler için de büyük bir anlam taşır.

Çayönü Buluntuları: Binlerce yıl öncesine ait izleri barındıran Çayönü antik kenti, tarihî ve arkeolojik açıdan büyük bir öneme sahiptir.

On Gözlü Köprü: Dicle Nehri üzerinde yer alan On Gözlü Köprü, tarihi ve mimarisiyle etkileyici bir yapıdır.

Fiskaya Şelalesi: Fiskaya Şelalesi, doğal güzelliği ve serinliği ile ziyaretçilere keyifli anlar sunar.

Amida Höyük: Antik döneme ait kalıntıların bulunduğu Amida Höyük, tarihseverler için önemli bir mekandır.

Anzele Parkı: Doğal bir kaynak suyu olan Anzele Parkı, serinlemek ve doğanın tadını çıkarmak isteyenler için ideal bir mekandır.

Anadolu’nun en eski camisi Diyarbakır Ulu Cami: 639 yılında yapılmış olan bu cami, Anadolu'nun en eski camisi olarak bilinir. Tarihi ve dini önemiyle görülmeye değer bir yapıdır.

Hasan Paşa Hanı: Osmanlı döneminden kalan bu han, şu anda restoran, kafe ve diğer işletmelerin bulunduğu bir mekan olarak kullanılmaktadır. Tarihi atmosferi ve güzel manzarasıyla ziyaretçileri cezbetmektedir.

Diyarbakır Kültür Evi: Şimdilerde müze olarak kullanılan bu ev, Diyarbakır'ın kültürünü, sanatını ve tarihini tanıtmak amacıyla halka açıktır. Canlı müzik etkinlikleri ve Diyarbakır mutfağından lezzetler sunulmaktadır.

Ahmet Arif Müze ve Sanat Evi: Ünlü şair Ahmet Arif'e adanmış olan bu müzede şairin kişisel eşyaları, el yazısı şiirleri ve tarih ve edebiyat kitapları sergilenmektedir.

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Müzesi: Cahit Sıtkı Tarancı'ya adanmış olan bu müze, şairin yaşamına ve eserlerine dair bilgiler sunmaktadır.

Cemil Paşa Konağı Kent Müzesi: Diyarbakır'ın en güzel sivil mimari örneklerinden biri olan bu konak, Diyarbakır kültürünü ve tarihini tanıtmak amacıyla kullanılmaktadır.

Ziya Gökalp Müzesi: Sosyolog ve yazar Ziya Gökalp'in evi müze olarak ziyarete açılmıştır. Ziya Gökalp'e ait eşyalar ve kitaplar burada sergilenmektedir.

İskenderpaşa Konağı: Diyarbakır'ın en büyük ve görkemli konak yapısı olarak bilinir. Kent müzesine dönüştürülen bu konak, Diyarbakır kültürüne dair birçok öge barındırmaktadır.

Surp Giragos Ermeni Kilisesi: Diyarbakır'daki en büyük Ermeni kilisesidir. Tarihi ve dini önemi büyüktür.

Diyarbakır Kalesi: UNESCO Dünya Mirası olarak kabul edilen bu kale, tarihi yapıları, müzeleri ve manzaralarıyla ziyaretçilere pek çok farklı deneyim sunmaktadır.

Hevsel Bahçeleri: Dicle Nehri'nin yanı başında yer alan bu bahçeler, biyoçeşitlilik açısından zengin ve göçmen kuşlar için önemli bir yaşam alanıdır.

Malabadi Köprüsü: Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan bu köprü, anıtsal bir mühendislik-mimarlık başyapıtı olarak görülür.

Eğil Baraj Gölü ve Kral Mezarları: UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almak için başvurulan yer. Baraj gölü, su sarnıçları ve tarihi yapısı ile önemli. Asur Kalesi ve Asur kaya mezarları yakınında. "Peygamberler diyarı" ve "Diyarbakır'ın incisi" olarak bilinir.

Ergani - Zülküf Dağı: Zülküf Peygamberin yaşadığı ve türbe olarak kabul edilen dağ. Manevi değeri yüksek, İslam ve Hristiyan dünyası için önemli.

Ergani - Hz. Enüş Peygamber Türbesi: Hz. Enüş veya Abbas Peygamber'e ait olduğuna inanılan türbe.

Hem manevi hem tarihi açıdan önemli.

Atatürk Evi (Gazi Köşkü): Akkoyunlular dönemine ait bir yapı.

Atatürk'ün konut olarak kullandığı yer, şimdi müze.

Haburman Köprüsü: Artuklu Hükümdarı tarafından inşa edilen köprü.

Tarihi ve mimari açıdan dikkat çekici.

Harput Kapısı: Diyarbakır surlarından biri olan kapı. İçerisinde çeşitli tarihi eserler ve kitabeler bulunur.

Hasuni Mağaraları: Anadolu'nun eski yerleşim yerlerinden biri. İnsanların taş devrinde konakladığı mağaralar.

İçkale: Diyarbakır'ın ilk yerleşim yeri, içerisinde saray ve önemli yapılar bulunur.Tarihi ve kültürel bir öneme sahiptir.

Diyarbakır Kent Müzesi: Cemil Paşa Konağı'nda bulunan müze.Diyarbakır'ı anlatan eserler ve belgeler içerir.

Körtik Tepe: Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri. İnsanların tarımsal hayata geçişi hakkında önemli bilgiler sunar.

Kurşunlu Camii: Osmanlı döneminde inşa edilen camii. Osmanlı çinileriyle kaplı, tarihi bir yapısı var.



Mar Petyun Keldani Kilisesi: Keldaniler tarafından kullanılan tarihi kilise. Diyarbakır'ın kültürel miraslarından biri.

Mardin Kapısı: Diyarbakır surlarından biri olan kapı. Kitabeler ve tarihi süslemeler içerir.

Mesudiye Medresesi: Artuklu Emiri tarafından inşa edilen medrese. Tarihi ve mimari açıdan önem taşır.

Mithras Tapınağı: Mithra inancına adanmış tarihi tapınak. Ritüellerin düzenlendiği bir yer olarak bilinir.

Nebi Camii: 15. yüzyıldan kalma tek kubbeli camii.Tarihi ve mimari özelliklere sahip.

Saint George Kilisesi: Kara Papaz Kilisesi olarak da bilinir. Tarihi ve kültürel bir yapı.

Silvan - Aslanlı Burç: Melik Evhad Eyyub tarafından yaptırılan burç. Şehrin tarihi savunmasının bir parçası.

Keçi Burcu: Diyarbakır'ın simgesi haline gelmiş olan Keçi Burcu, şehrin tarihi surlarının bir parçasıdır ve eşsiz bir manzaraya sahiptir.

Zerzevan Kalesi: Roma dönemine ait olan Zerzevan Kalesi, büyüleyici kalıntıları ile ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarır.

Gözlü Kule: Tarihi dokusuyla ön plana çıkan Gözlü Kule, şehrin panoramik manzarasını sunmasıyla da bilinir.

Deliller Hanı: Osmanlı dönemine ait bir kervansaray olan Deliller Hanı, tarihi atmosferiyle dikkat çeker.

On Gözlü Mağara: Doğal oluşumuyla dikkat çeken On Gözlü Mağara, tarihi izler ve ilginç görüntüler sunar.

Savaşan Köyü: Eşsiz mimarisiyle ünlü Savaşan Köyü, taş evleri ve sokaklarıyla göz kamaştırır.

Güneydoğu Anadolu Arkeoloji Müzesi: Bölgenin zengin arkeolojik geçmişini yansıtan bu müze, tarihe ilgi duyanları cezbetmektedir.

İskender Paşa Camii: Tarihi öneme sahip İskender Paşa Camii, Osmanlı dönemi mimarisini yansıtır.

Pirinç Hanı: Tarihi ve kültürel bir mekan olan Pirinç Hanı, ziyaretçilere geçmişe yolculuk yapma fırsatı sunar.

Topçu Kışlası: Osmanlı döneminden kalma Topçu Kışlası, askeri mimarisiyle dikkat çeker.

Diyarbakır Etnografya Müzesi: Bölgenin kültürel zenginliğini yansıtan Diyarbakır Etnografya Müzesi, geleneksel objeleri sergiler.

Süleyman Nazif Anıt Mezarı: Türk şair ve yazar Süleyman Nazif'in mezarı. Sanatsal bir anıtla süslenmiş.

DİYARBAKIR YEMEKLERİ NELERDİR? LEZZET ROTASI

Diyarbakır Çiğ Köfte: Bol baharatlı ve lezzetli bir atıştırmalık olan çiğ köfte, Diyarbakır'ın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Mezopotamya Mutfağından Lezzetler: Kuzu tandır, kaburga dolması gibi yöresel mezeleri denemek için harika bir şehir.

Baklava ve diğer Tatlılar: Diyarbakır'ın baklavaları ince yaprakları ve lezzetli şerbeti ile ünlüdür.

Meyhane Atmosferi: Şehirdeki geleneksel meyhanelerde yerel içkilerinizi yudumlarken, canlı müziğin ve samimi sohbetlerin tadını çıkarabilirsiniz.

Diyarbakır Kebapları: Ciğer kebabı, kaburga kebabı gibi çeşitleriyle Diyarbakır'a özgü kebaplarını tatmadan dönmeyin.

Zeytinyağlılar: Dolmalar ve yöresel lezzetlerle donatılmış bu mutfak, damaklarınıza unutulmaz bir yolculuk sunacak.

Bıryan Kebabı: İnce hamurun arasına serilen etlerle hazırlanan eşsiz bir lezzet.

Ekşili Pilav: Etli, tavuklu veya nohutlu olarak tercih edebileceğiniz bu pilav, ekşi tadıyla farklı bir deneyim sunar.

Mumbar: İç organların kullanıldığı bu yemek, baharatlarla harmanlanarak özel bir hale getirilir.

DİYARBAKIR'DA YAPILACAKLAR LİSTESİ:

Surlarda Yürüyüş: Tarihi surların üzerinde yapılan bir yürüyüş, hem egzotik bir deneyim sunar hem de muhteşem manzaralar eşliğinde şehrin tarihine tanıklık etme fırsatı verir.

Gastronomi Turu: Yöresel lezzetleri denemek için bir gastronomi turuna çıkabilirsiniz. Yerel pazarları ziyaret edebilir, sokak lezzetlerini tadabilirsiniz.

Kültürel Etkinliklere Katılım: Şehirde düzenlenen konserler, sergiler veya festivallere katılarak Diyarbakır'ın kültürel yaşamını yakından deneyimleyebilirsiniz.

Tarihi Eserlere Tanıklık: Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi gibi tarihi ve kültürel mekanları ziyaret ederek şehrin derin geçmişine ve sanatsal yönüne yakından bakabilirsiniz.

El Sanatları Alışverişi: Hasan Paşa Hanı'ndaki dükkanlarda el yapımı ürünlerden hatıralar satın alabilirsiniz.

Gazi Köşkü ve City Park: Piknik yapabilir, çocuklarınızla keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Dicle Nehri Kıyısı: Yürüyüş yapabilir, tekne turuyla nehrin tadını çıkarabilirsiniz.

Kervansaray Hamamı: Geleneksel hamam kültürünü deneyimleyebilirsiniz.

Unutulmaz bir Diyarbakır seyahati için bu önerileri göz önünde bulundurarak, şehrin sunduğu zengin deneyimleri keşfe çıkabilirsiniz.