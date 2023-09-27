Doğu Ekspresi Biletleri İndirimde! Kimler İndirimden Yararlanacak!

Doğu Ekspresi harika bir yolculuğun garantisini veren özel bir tren olduğundan Doğu Ekspresi bilet fiyatları diğer tren biletlerine oranla daha yüksek. Ancak üzülmeyin çünkü Doğu Ekspresi biletleri indirimde! Bu indirimden kimlerin yararlanabileceğinin detayları yazımızda!

SEYAHATSEVERLER DİKKAT! DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ İNDİRİMDE!

Son yılların en popüler trenlerinden biri Doğu Ekspresi. Doğu Ekspresi, Türkiye'nin en popüler turistik trenlerinden biri olarak Ankara'dan Kars'a kadarki güzergahta yolcularına unutulmaz bir yolculuk deneyimi sunmakta. Doğu Ekspresi, Ankara'dan Kars'a giden yolculukta yaklaşık 24,5 saat sürmektedir.

Yolculuk boyunca, tren Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars duraklarından geçmektedir. Yolculuk boyunca, yemyeşil ormanlar, karlı dağlar ve tarihi şehirler görülebildiğinden bu ekspres yolcularına Türkiye'nin en güzel manzaralarının tadını çıkarma fırsatını sunuyor. Doğu ekspresinde farklı kültürden insanlarla tanışılabilir, güzel manzaralar fotoğraflanabilir ve trenin durduğu duraklarda doğa keşfi yapılabilir. Tabii bu güzel yolculuğun bir bedeli var. Doğu Ekspresi biletleri 2023 yılında kaç türk lirası, indirim ne kadar detaylar yazımızda.

DOĞU EKSPRESİ VAGON TÜRLERİ!

Unutulmaz bir yolculuk deneyimi sunan Doğu Ekspresi iki farklı vagon türünden oluşmaktadır. Bunlar:

Örtülü kuşetli: 4 kişilik kompartıman tarzında, koltuklar ranzaya dönüşebiliyor, temiz yatak veriliyor ve kendi yatağınızı kendiniz yapıyorsunuz. Keyifli bir atmosfer sağlaması ve aynı anda dört kişinin bir arada konaklamasına olanak sağlaması nedeniyle Doğu Ekspresi ile seyahat eden grupların favorisi.

Pulman: Düzenli oturma düzenine sahiptir. Her sırada 2 adet ikili koltuk ve 1 adet tekli koltuk bulunmaktadır. Koltuklar yatacak şekilde ayarlanamaz ancak geniş bacak mesafesi sunar. Daha az konfor sağlar ama en kolay erişilebilir olanıdır.

Yataklı Vagon: İki kişi için tasarlanmış, buzdolabı, masa ve lavabo içeren bireysel odalar vardır. Üstün konfor ve özel ortamıyla Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuğa çıkan çiftlerin favorisidir. Bu seçenek Turistik Doğu Ekspresi trenlerine özeldir.

DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ İNDİRİM!

27 Eylül 2023 tarihi itibariyle Doğu Ekspresi bilet fiyatları şu şekildedir:

Yataklı vagon: Kişi başı 3100 TL- indirimli 2790 TL

Örtülü Kuşet: Kişi başı 382 TL- indirimli 350 TL

Pulman: Kişi başı 212 TL- indirimli 181 TL

İNDİRİMDEN YARARLANABİLECEKLER!

Doğu Ekspresindeki indirimden yararlanabilecekler: