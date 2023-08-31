Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi durakları neler hangi şehirlerden geçer? Farkları ne? Doğu Ekspresi biletleri nereden alınır bilet fiyatları ne kadar?

Türkiye'nin eşsiz doğal güzelliklerini keşfetmek ve unutulmaz bir seyahat deneyimi yaşamak isteyenler için Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi gibi tren yolculukları, giderek popüler hale geliyor. Her iki tren de Ankara'dan başlayarak Kars'a kadar uzanan bu etkileyici rota boyunca farklı deneyimler sunuyor. Bu yazıda, bu trenlerin özellikleri, güzergahları ve bilet fiyatlarına daha yakından bakacağız.

DOĞU EKSPRESİ VE TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ DURAKLARI NELER HANGİ ŞEHİRLERDEN GEÇER? FARKLARI NE? DOĞU EKSPERİ BİLETLERİ NEREDEN ALINIR BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye'nin güzide tren yolculuklarından biri olan Doğu Ekspresi, turistik amaçlı seyahat edenleri ve ulaşım amaçlı seyahat edenleri ayırmak üzere iki farklı hatta hizmet veriyor. Bu hatlar klasik Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi olarak adlandırılıyor. Her iki tren de Ankara'dan başlayarak Kars'a kadar hizmet veriyor. Doğu Ekspresi 50'den fazla durağa uğrarken, Turistik Doğu Ekspresi ise 29 durakta durmaktadır.

Turistik Doğu Ekspresi özellikle tarihi ve turistik yerleri gezmek isteyenler için ideal bir seçenektir. Bu tren, geliş ve gidiş yönünde farklı olmak üzere bazı duraklarda birkaç saatlik molalar vererek yolcuların bu bölgeleri daha yakından keşfetmelerine olanak tanır.

Ankara-Kars yönünde Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'da 2 saat 20 dakika, İliç'te 3 saat ve Erzurum'da 3 saat gibi molalar vermektedir. Kars-Ankara yönünde ise Erzincan'da 3 saat, Divriği'de 2,5 saat ve Bostankaya'da 3,5 saat mola verilmektedir.

Doğu Ekspresi ise daha kısa duraklamalarla yoluna devam eder. Bu trenin amacı turistik geziler değil, ulaşım olduğundan molalar daha kısadır.

Turistik Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatları 2023 için 1550 TL'dir ve bu fiyat iki kişi için geçerlidir. Yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan bu tren, konforlu bir seyahat deneyimi sunmayı amaçlar. Özellikle çiftler için tercih edilebilecek bir seçenektir.

Doğu Ekspresi ise daha ekonomik bir seçenektir. Pulman (normal koltuklu) ve örtülü kuşetli (4 kişilik yatak düzeni) vagonları ile hizmet verir. Bilet fiyatları 2023 için Pulman vagonunda 189 TL, örtülü kuşetli vagonunda ise 339 TL'dir. Yaş ve meslek indirimleri de mevcuttur.

Biletlere ve detaylı durak bilgilerine bu adresten ulaşabilirsiniz.

Doğu Ekspresi'nin güzergahı Ankara - Kırıkkale - Kayseri - Sivas - Erzincan - Erzurum - Kars şeklinde olup, her gün Ankara'dan 17.55'te ve Kars'tan 08.00'de kalkmaktadır. Doğu Ekspresi'nin biletleri için farklı indirim seçenekleri de bulunmaktadır.

Hem Doğu Ekspresi hem de Turistik Doğu Ekspresi, eşsiz manzaraları ve farklı deneyimleri sunan tren yolculuklarıdır. Tercih edilen hat ve tren tipine göre, yolcular unutulmaz anılar biriktirebilirler. Her iki tren de seyahat severlere Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatı sunuyor.