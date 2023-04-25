İstanbul dünya dans gününü 'Minkus Gecesi' ile kutluyor

LUDWİG MİNKUS

Avusturyalı bale müziği bestecisi, keman virtüözü ve öğretmeni Ludwig Minkus, 1826'da dünyaya geldi. Rusya'daki St. Petersburg İmparatorluk Tiyatroları'nda resmi bale müziği bestecisi olarak görev yaparken yazdığı müziklerle tanınan sanatçı, kariyeri boyunca, ünlü bale ustaları Arthur Saint- Leon ve Marius Petipa tarafından sahnelenen orijinal eserler ve çok sayıda yeniden düzenleme için besteler yaptı. "La Source" (1866), "Don Kişot" (1869) ve "La Bayadere" (1877) gibi klasikleşmiş eserlere imza atan Minkus, 1917'de yaşamını yitirdi.

Kaynak:dha.com.tr