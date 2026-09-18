Dünyanın en iyi havayolları açıklandı! Türk Hava Yolları Avrupa’ya damga vurdu

Sıralama hazırlanırken değerlendirmeye alınan 300'ün üzerinde havayolu arasında Avrupa operatörleri genel kategoride rakiplerini geride bırakamadı. Buna karşın Air France, Turkish Airlines ve Vueling, farklı kategorilerde ödül kazanmayı başardı. Yine de bu havayollarının topladığı ödül sayısı, Avrupa, Asya ve Ortadoğu havayollarının topladığı sayıya yetişemedi.