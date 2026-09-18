Dünyanın en iyi havayolları açıklandı! Türk Hava Yolları Avrupa’ya damga vurdu

Skytrax'in her yıl düzenlediği World Airline Awards'ın 2026 sonuçları belli oldu. Sıralamada Asya ve Ortadoğu havayolları ağırlığını korurken, Avrupa şirketleri ilk 10'da ancak tek bir isimle temsil edilebildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Dünyanın en iyi havayolları açıklandı! Türk Hava Yolları Avrupa’ya damga vurdu - Resim: 1

Bu yılki sıralamada Avrupa havayolları büyük ölçüde gerilere itildi. İlk 10 içinde Avrupa'yı temsil eden tek şirket Türk Hava Yolları oldu. Asya ve Orta Doğu şirketleri ise listenin üst sıralarında hâkimiyetini sürdürdü.

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Dünyanın en iyi havayolları açıklandı! Türk Hava Yolları Avrupa’ya damga vurdu - Resim: 2

İlk 20'ye girebilen Avrupa havayolu sayısı da altıda kaldı. Türk Hava Yolları'na bu grupta Air France, Lufthansa, Iberia, Virgin Atlantic ve Swiss International Air Lines eşlik etti.

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Dünyanın en iyi havayolları açıklandı! Türk Hava Yolları Avrupa’ya damga vurdu - Resim: 3

ÖDÜLLER 1999'DAN BERİ VERİLİYOR

Sık sık "havacılık sektörünün Oscar'ları" olarak anılan bu ödüller 1999'dan bu yana dağıtılıyor. Skytrax CEO'su Edward Plaisted, ödüllerin önemine ilişkin şu değerlendirmeyi yapmıştı: "şirketlerin müşterilerine sunduğu ürün ve hizmet mükemmeliyetinin düzeyini gözler önüne seriyor."

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Dünyanın en iyi havayolları açıklandı! Türk Hava Yolları Avrupa’ya damga vurdu - Resim: 4

Sıralama hazırlanırken değerlendirmeye alınan 300'ün üzerinde havayolu arasında Avrupa operatörleri genel kategoride rakiplerini geride bırakamadı. Buna karşın Air France, Turkish Airlines ve Vueling, farklı kategorilerde ödül kazanmayı başardı. Yine de bu havayollarının topladığı ödül sayısı, Avrupa, Asya ve Ortadoğu havayollarının topladığı sayıya yetişemedi.

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Dünyanın en iyi havayolları açıklandı! Türk Hava Yolları Avrupa’ya damga vurdu - Resim: 5

İşte 2026'nın en iyi 20 havayolu şirketi:

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Dünyanın en iyi havayolları açıklandı! Türk Hava Yolları Avrupa’ya damga vurdu - Resim: 6

1. Singapore Airlines
2. Qatar Airways
3. Cathay Pacific
4. ANA All Nippon Airways
5. Turkish Airlines

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Dünyanın en iyi havayolları açıklandı! Türk Hava Yolları Avrupa’ya damga vurdu - Resim: 7

6. Emirates
7. Air France
8. Hainan Airlines
9. Japan Airlines
10. Korean Air

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Dünyanın en iyi havayolları açıklandı! Türk Hava Yolları Avrupa’ya damga vurdu - Resim: 8

11. EVA Air
12. Qantas Airways
13. STARLUX Airlines
14. Lufthansa
15. Saudi Arabian Airlines

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Dünyanın en iyi havayolları açıklandı! Türk Hava Yolları Avrupa’ya damga vurdu - Resim: 9

16. Iberia
17. Air Canada
18. Virgin Atlantic
19. Swiss International Air Lines
20. Thai Airways

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