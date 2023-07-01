Dünyanın hayran kaldığı kütüphane rekor kırdı! Rami kütüphanesi ücretli midir?

3. Mustafa döneminde inşa edilen Rami Kışlası'nın tarihi 18. yüzyıla dayanır. 220 dönümlük bir arazi üzerinde askeri mekan olarak inşa edilen Rami Kışlası ardından hava şartlarından ve bakımsızlıktan restore edilme kararına varıldı. Ancak Binanın tarihi dokusu korunurken işlevselliği değişti. Rami Kışlası İstanbul'un en büyük kütüphanesi olarak yenilendi.

4200 kişilik oturma kapasiteli yenilenen kütüphane yapısı oldukça beğeni topladı. Böyle askeri bir alanın kütüphaneye çevrilmesi akabinde Dünya genelinde ses getirdi.

İçinde söyleşi salonları, seminer salonları, sergi salonları, okuma salonları, engelli merkezi, multimedya bölümü, internet erişimi ve kitap satış yerleri gibi birçok alan bulunmaktadır.

RAMİ KÜTÜPHANESİ ÜCRETLİ MİDİR?

Eyüpsultan semtinin içinde bulunan Rami'de kalan Rami Kütüphanesine ulaşım oldukça kolaydır. T4 – Topkapı – Mescidi Selam Tramway hattına binip Rami durağında inerek gidebilirsiniz.

Bunun yanı sıra Minibüs, İETT (38B, 36A, 336E) gibi ulaşım ağlarıyla önünde ineceğiniz Rami kütüphanesinde çay ve çorba ikramları yapılır.

Bayramda yoğun ilgi gören Rami Kütüphanesi'ne giriş tamamen ücretsizdir. Haftanın 7 günü 24 saat açık olan kütüphanede çalışmak isteyenler rahatlıkla sabahlayabilirler.

Kurban Bayramında rekor ziyaretçi sayısına ulaşan Rami Kütüphanesini görmek için dünyanın diğer ucundan gelen turistlerde var. Çünkü kütüphanede hiç bir yerde olmayan tarihi eserler ve kitaplar var.