Dünyanın ikinci büyük krater gölü! Türkiye'de bulunuyor

Doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Türkiye'nin incisi Nemrut Dağı ile Nemrut Krater Gölü, her mevsim büründüğü farklı güzellikleriyle misafirlerini ağırlıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde ‘Mükemmeliyet ödülü’ alan Nemrut Krater Gölü; buhar bacası, küçük ve büyük gölleri ile her mevsim ziyaretçilerine ayrı ayrı güzellikler sunuyor. Bitlis’in Tatvan ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü aynı zamanda bölgede yaşayan ayılarıyla da son yıllarda sık sık gündeme geldi.

DÜNYANIN İKİNCİ BÜYÜK KRATER GÖLÜ

İstanbul’dan gelen misafirlerini Nemrut Krater Gölü’ne getiren İlhami Orhan, “Nemrut doğa harikası bir yer. Tam anlamıyla doğa ile iç içe olduğu için gezilecek bir yerdir” dedi.

Nemrut Krater Gölü’nü ilk defa gördüğünü söyleyen Ahmet Orhan, “Nemrut’tan çok bahsediliyordu bugün görmek nasip oldu. Doğa ile iç içe olan Nemrut’u ziyaret ettik. Gerçekten de anlatılanlardan çok daha güzel bir yer. Gelmişken de piknik yapalım dedik” dedi.