Ege Bölgesi'nde nerede kamp yapılır?
Türkiye'de yaz tatili için doğal güzelliklerinden biri olan Ege Bölgesi akıllara gelmekte. Gerçek anlamda Ege Bölgesi, ülkemizde en çok doğal ve tarihi zenginliğin bulunduğu bölgelerden biri. Peki, yaz tatilinde Ege Bölgesi'nde nerelere gidilir ve kamp yapılır? İşte detaylar...
Ege Bölgesi, Türkiye'de yaz tatili denilince akla ilk gelen yerlerden biridir. Günümüzde yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan Ege Bölgesi, bünyesinde sayısız tatil ve kamp alanlarını bulunduran bir bölgedir. Ülke turizminin yapı taşlarından olan Ege Bölgesi; birçok kamp alanlarına sahiptir. Bu kamp yerleri yaz dönemi olmak üzere neredeyse yılın her dönemi ziyaretçi alan yerlerdir. Peki, Ege Bölgesi'nde nerede kamp yapılır?
EGE BÖLGESİ KAMP ALANLARI
• Spil Dağı Kamp Alanı
• Kula Peri Bacaları Kamp Alanı, Kula
• Su Uçan Şelalesi, Menemen
• Ulubey Kanyonları, Ulubey
• Taşyaran Vadisi
• Tarihi Clandras Köprüsü, Karahallı
• Emet Umutlu Köyü Sarısu Yaylası Kamp Alanı, Emet
• Domaniç Dağları Kamp Alanları, Domaniç
• Aizanoi Antik Kenti Kamp Alanı, Çavdarhisar
• Arapapıştı Kanyonu Kamp Alanı, Bozdoğan
• Bafa Gölü Kamp Alanı, Söke
• Dilek Yarımadası Milli Parkı Kamp Alanı, Kuşadası
• Karagöl Milli Parkı Kamp Alanı, Menemen
• Kaynaklar Kamp Alanı, Buca
• Delikli Koy Kampı, Alaçatı