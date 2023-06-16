En ucuz 2023 Kurban bayramı tatil rotası! Paranızı artıracak yerler...

Son zamanlarda gelen zamlardan dolayı artan tatil fiyatları oldukça cep yakar hale geldi. Haliyle şehir ortamında çalışıp bayramda da tatili değerlendirmek isteyenler ise bu durumdan oldukça şikayetçi. Artan fiyatlara rağmen halen ucuz fiyata tatil yapmak ise mümkün. Türkiye'de en düşük fiyata gidebileceğiniz 10 yeri sizler için sıraladık. Ucuza tatil yapabileceğiniz yerler ise şöyle;

Eğer hem doğa hem deniz olsun, hem kuş sesleri hem de deniz sesi duymak istiyorum diyorsanız Karadeniz bölgesindeki bu yerler tam size göre...

EN UCUZ 2023 KURBAN BAYRAMI TATİL ROTASI...

1. ŞAVŞAT:

Artvin'in ilçesi olan Şavşat doğayla iç içe, ünlü yaylaları ile tamamen sessiz huzurlu bir yer. Şavşat kalesine çıkıp gezebilir, Hatila Vadisinde güzel bir doğa yürüyüşü yaparak kendinize vakit ayırabilirsiniz.

2. GİRESUN ADASI:

Etrafı denizlerle çevrili, içerisinde huzurlu yemyeşil doğasıyla Giresun Adası gidip görebileceğiniz, kamp yaparak zamanın tadını çıkaracağınız, adada yürüyerek temiz hava alacağınız şehirden uzak bir tatil yeri.

3. AMASRA:

Karadeniz'de bulunan tarihi yapılarıyla ve sahil şeridiyle göz büyüleyen bu kasaba tatil için gidebileceğiniz deniz ve tarih severler için güzel bir tatil yeri olan Amasra'da tarihi balıkçıları ziyaret ederek deniz kıyısında balık yiyebilirsiniz.

4. YUSUFELİ:

Artvin'de bulunan bir başka yer ise Yusufeli, burada yine birçok yaylaya çıkıp gezebilir ve doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Tortum Şelalesini ziyaret edebilir, Barhal Kalesine çıkabilirsiniz. uygun fiyata bulunan dağ evlerinde ise çok ucuza konaklayabilirsiniz.

Eğer Ege taraflarında tatil yapmak isterseniz de orada da ucuza tatil yerleri bulmak mümkün.

5. GÖKÇEADA:

Türkiye'de bulunan en büyük ada olan Gökçeada Ege Denizin'de yer alıyor. Adada bulunan Aşıklar Koyu ve Aydıncık Plajı'da ziyaretçiler tarafından sevilen ve denize girmek için en iyi yerlerden diyebiliriz. Adada kendine özgü yerel tatları tatmadan dönmemenizi tavsiye ederiz.

6. AKYAKA:

Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan Akyaka, tertemiz sahili ile ve az turistin ziyaret etmesi bu yeri sakinlik ve huzur açısından en iyi yer yapıyor. Azmak Nehrinde tekne turu yapıp eşsiz denizin tadını çıkarabilir. Gökova Körfezinde de denize girerek yüzebilirsiniz.

7. İASOS:

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan eski bir antik liman kentidir. Antik bir tiyatroda bulunan bu yerde tarihi yapıları gezerek hem plajda denize girebilir hemde tarihi yapıları görebilirsiniz.

"Ben deniz, kum sevmem" diyorsanız Doğu taraflarında bulunan bu yerler tam size göre;

8. HALFETİ:

Urfa'ya bağlı olan bu kasaba tarihten kalmış bir parça gibi Fırat Nehrinin kıyısında bulunuyor. surların içini gezerek görebilir, Rumkale'ye çıkabilirsiniz. Baraj nedeniyle sular altında kalan Halfet'i şehrini de tekne ile gezmek mümkün.

9. UZUNDERE:

Erzurum'da bulunan Uzundere doğal güzellikleri ile gözleri büyülüyor. Burada İşhan Köprüsünü ziyaret edebilir. Palandöken Dağı'nda doğa sporları yapabilirsiniz. Dört günlük bayram tatilini hem ucuza yapmış olursunuz hem de yaz sıcaklarından kaçarsınız.

10. HASANKEYF:

Batman ilinde bulunan tarihi yerleri ön plana çıkan bu yer antik mağaraları, tarihi kaleleri ile tam bir tarih severlerin gezeceği bir yer. Şimdilerde baraj olan Hasankeyf'te mağaraları feribotla gezebilirsiniz.