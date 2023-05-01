Medeniyetlere ev sahipliği yapan Erzincan'ın yeni müzesi ziyaretçilere hazırlanıyor

Erzincan'da 27 Aralık 1939'da meydana gelen, yaklaşık 33 bin kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralandığı 7,9 büyüklüğündeki depremin izleri de müzede sergilenecek.

Depremde kısmen veya tamamen yıkılan tarihi yapıların maketleriyle o dönemki gazeteler ve görüntülerin de yer alacağı özel bir sergi alanı oluşturuldu.