Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peri Bacaları
“Kırmızı Periler Diyarı” olarak da adlandırılan Narman Peri Bacaları, kırmızı rengi ve ilginç yeryüzü şekilleriyle dikkat çekiyor. Narman Peri Bacaları, Erzurum'un Narman İlçesi'nin güneyinde yer almaktadır.
Rüzgâr ve yağmurun kumlu toprağı aşındırması, kırmızı peri bacalarını ve dar vadilerden oluşan bu ilginç manzara olan Narman Peri Bacaları'nı meydana getirdi.
Bu jeolojik oluşumlar Doğu Anadolu Bölgesi'nde sadece bu yörede görülmektedir.
NARMAN PERİBACALARINA NASIL GİDİLİR, NEREDE?
Oltu, Şenkaya, Sarıkamış, Horasan, Pasinler ve Tortum ilçeleri ile çevrelenen Narman İlçesi, Erzurum’un kuzeydoğusunda ve şehir merkezine 90 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır.
Peri bacalarının yer aldığı vadi, Amerika'da Colorado Kanyonu'na benzerliği ile de dikkat çekmektedir.