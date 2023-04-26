Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peri Bacaları

“Kırmızı Periler Diyarı” olarak da adlandırılan Narman Peri Bacaları, kırmızı rengi ve ilginç yeryüzü şekilleriyle dikkat çekiyor. Narman Peri Bacaları, Erzurum'un Narman İlçesi'nin güneyinde yer almaktadır.

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Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peri Bacaları - Resim: 1 1 8

Rüzgâr ve yağmurun kumlu toprağı aşındırması, kırmızı peri bacalarını ve dar vadilerden oluşan bu ilginç manzara olan Narman Peri Bacaları'nı meydana getirdi. 

Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peri Bacaları - Resim: 2 2 8

Bu jeolojik oluşumlar Doğu Anadolu Bölgesi'nde sadece bu yörede görülmektedir. 

Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peri Bacaları - Resim: 3 3 8

NARMAN PERİBACALARINA NASIL GİDİLİR, NEREDE?

Oltu, Şenkaya, Sarıkamış, Horasan, Pasinler ve Tortum ilçeleri ile çevrelenen Narman İlçesi, Erzurum’un kuzeydoğusunda ve şehir merkezine 90 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır.

Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peri Bacaları - Resim: 4 4 8

Peri bacalarının yer aldığı vadi, Amerika'da Colorado Kanyonu'na benzerliği ile de dikkat çekmektedir. 