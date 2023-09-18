Eskişehir'de ne yenir? Eskişehir'in vazgeçilmez lezzetleri!

Eskişehir'de ne yenir sizler için detaylı bir şekilde hazırlıyoruz. En vazgeçilmez Eskişehir lezzetlerini tatmadan bu şehirden dönmemelisiniz. Dikkat! Bu lezzetler sizi tekrardan Eskişehir'e götürecek!

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Editör: Hasan Erdem Çelik
Eskişehir'de ne yenir? Eskişehir'in vazgeçilmez lezzetleri! - Resim: 1

Eskişehir'de et yemeyi düşünüyorsanız Külbastı'yı kesinlikle denemelisiniz. Izgara edilen dana eti, ince dilimler halinde servis edilir ve mükemmel bir lezzet karmaşasına dönüşür.

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Eskişehir'de ne yenir? Eskişehir'in vazgeçilmez lezzetleri! - Resim: 2

Eskişehir'e özgü bir lezzet olan Çi Börek, ince hamurun içine kıyma ve baharatlarla hazırlanan bir çeşit börektir. Genellikle lavaş ekmekle servis edilir.

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Eskişehir'de ne yenir? Eskişehir'in vazgeçilmez lezzetleri! - Resim: 3

Eskişehir'de sokak satıcılarında bulabileceğiniz haşhaşlı simit, tatlı bir atıştırmalık olarak tercih edilir.

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Eskişehir'de ne yenir? Eskişehir'in vazgeçilmez lezzetleri! - Resim: 4

Balaban Köfte dövülmüş kırmızı et, baharatlar ve soğan karışımından yapılır ve yoğurtla servis edilir. Eskişehir'e geldiyseniz kesinlikle denemelisiniz.

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