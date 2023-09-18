Eskişehir'de ne yenir? Eskişehir'in vazgeçilmez lezzetleri!
Eskişehir'de ne yenir sizler için detaylı bir şekilde hazırlıyoruz. En vazgeçilmez Eskişehir lezzetlerini tatmadan bu şehirden dönmemelisiniz. Dikkat! Bu lezzetler sizi tekrardan Eskişehir'e götürecek!
Eskişehir'de et yemeyi düşünüyorsanız Külbastı'yı kesinlikle denemelisiniz. Izgara edilen dana eti, ince dilimler halinde servis edilir ve mükemmel bir lezzet karmaşasına dönüşür.
Eskişehir'e özgü bir lezzet olan Çi Börek, ince hamurun içine kıyma ve baharatlarla hazırlanan bir çeşit börektir. Genellikle lavaş ekmekle servis edilir.
Eskişehir'de sokak satıcılarında bulabileceğiniz haşhaşlı simit, tatlı bir atıştırmalık olarak tercih edilir.
Balaban Köfte dövülmüş kırmızı et, baharatlar ve soğan karışımından yapılır ve yoğurtla servis edilir. Eskişehir'e geldiyseniz kesinlikle denemelisiniz.