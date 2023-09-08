Yazı bitirmek istemeyen tatilciler eylül ayında denize girilecek en güzel plajlar nerede sorusunun yanıtını arıyor. Bu listede sizler için eylülde denize girilecek plajların listesini derledik. Suyun sıcak olduğu, plajların temiz olduğu eylül ayının vazgeçilmezi bu plajlar tam size göre!

EYLÜL AYINDA DENİZE GİRİLECEK EN GÜZEL PLAJLAR

ALANYA KLEOPATRA PLAJI

Alanya’nın batısında 2 kilometrelik uzunlunluğa sahip Kleopatra Plajı, ince kumlu ve alabildiğine geniş bir plaj. Adını Mısır Kraliçesi Kleopatra’dan alan plajın bir diğer özelliği de denizin sığ olmasıdır. Kleopatra Plajı'nın suyu eylülde oldukça sıcaktır.

KAŞ KAPUTAŞ PLAJI

Eylül ayında denize girilecek en güzel plajlar arasında olan Kaputaş Plajı, çakıl taşları ve kumla karışık bir yapıya sahip. Denizi oldukça sığ ve mavi bayraklı bir yer. Kalkan’a 7, Kaş merkeze ise yaklaşık 20 km mesafede bulunan plajda WC, duş, soyunma kabinleri, şemsiye ve şezlong kiralama ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir işletme mevcut.

FETHİYE ÖLÜDENİZ PLAJI

Eylül ayında denize girilecek en güzel plajlar içerisinde yer alan Ölüdeniz, Fethiye denildiğinde akla ilk gelen yerlerden biridir. Mavinin en güzel tonlarının yemyeşil ormanlarla buluştuğu bölgenin nadide yerlerinden biri olan Ölüdeniz, dillere destan güzellikleri ile görenleri kendine hayran bırakır. Bembeyaz yumuşak kumlu sahilleri, çarşaf gibi durgun denizi, yemyeşil doğası ile tam bir doğa harikasıdır.