Foça'da ne yenir? Foça'dan dönmeden önce kesinlikle denemeniz gerekenler!
Foça'da ne yenir sizler için detaylı bir liste hazırladık! Ege'nin leziz yemeklerinin Foça'ya has lezzetleri ile buluşan damak tadıyla size harika bir yemek zevki sunacak bu yemekleri yemeden Foça'dan dönmemelisiniz! İşte Foça'da yenecek en güzel yemekler!
Çipura deniz ürünleri restoranlarında sıkça bulunan ve tercih edilen bir balıktır. Çipura buğulamayı denemden Foça'dan ayrılmamalısınız!
Deniz kenarındaki restoranlarda bol bol taze istiridyeleri deneyebilirsiniz. Foça'dan taze taze çıkarılmış İstiridyelerin tadı her zamankinden çok daha güzel.
Kabak çiçeklerinin iç malzemeyle doldurularak yapılan Kabak Çiçeği Dolması Foça'nın geleneksel lezzetlerinden biridir. Dönmeden önce yemeniz şiddetle tavsiye edilir.
Denizlerin en harika canlılarından biri Kalamar hafif baharatlarla kaplanarak kızartılır ve limonla servis edilir. Kalamar tava Foça'nın tüm balık restoranlarında bol bol tüketilen ve sevilen bir yemektir.