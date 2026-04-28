Go Türkiye'nin yeni mini dizisi 'Cappadocia Fairytale' izleyiciyle buluştu

Türkiye’nin destinasyonlarını hikayeler üzerinden dünya izleyicisiyle buluşturmayı hedefleyen Go Türkiye, serinin yeni bölümü "Cappadocia Fairytale"i uluslararası tanıtım vizyonu kapsamında dijital platformlarda yayına aldı.

İstanbul'da başlayan ve yeni durağı Kapadokya olan mini dizinin başrollerini Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Gülçin Kültür paylaşıyor.

İSTANBUL'UN ARDINDAN YENİ ROTA KAPADOKYA OLDU

Daha önce yayınlanan serinin bir önceki ayağı “An Istanbul Story”, küresel ölçekte 2,35 milyar reklam gösterimi ve 1,44 milyar izlenme rakamına ulaşarak Türkiye’nin hikâye odaklı yeni nesil turizm iletişiminde büyük bir başarı elde etmişti. Bu projenin ardından gözler serinin yeni bölümü için Kapadokya'ya çevrildi. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, peri bacaları, tarihi dokusu ve masalsı manzaralarıyla bilinen Kapadokya bölgesi, Türkiye'nin yeni tanıtım yüzü olarak belirlendi.

Yüksek prodüksiyon kalitesi ve sinematografik anlatımıyla hazırlanan mini dizi “Cappadocia Fairytale”in yapımını Ay Yapım üstleniyor. Projenin senaryosu Kemal Hamamcıoğlu tarafından kaleme alınırken, dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Go Türkiye, bugüne kadar benzer hikâye odaklı yaklaşımla “Antalya Gambit”, “İstanbul My Love”, “Hidden Lover” ve “An Istanbul Story” projelerini hayata geçirmiş ve Türkiye’nin farklı bölgelerini küresel izleyiciye sunmuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizm stratejisi ve yeni tanıtım projesi hakkında resmi bir değerlendirme yaptı. Bakan Ersoy, projeye ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Turizm artık yalnızca bir destinasyon seçimi değil; bir hikâyeye dahil olma, bir duyguyu yaşama ve bir yaşam tarzını deneyimleme sürecidir. TGA ile birlikte yürüttüğümüz yeni nesil tanıtım stratejisinde klasik anlayışın ötesine geçerek hikâye anlatımını merkeze alıyoruz. ‘Antalya Gambit’, ‘İstanbul My Love’, ‘Hidden Lover’ ve ‘An Istanbul Story’ gibi projelerle güçlü bir seri oluşturduk. Mini dizilerde yer almak ise milli formayı giymek gibi. Kapadokya’da hayata geçirdiğimiz bu yeni yapımla Türkiye’nin destinasyonlarını küresel ölçekte daha etkili bir anlatımla tanıtmaya devam ediyoruz”