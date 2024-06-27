Her ilde 30 yaş altı gençlere ücretsiz konaklama! Seyahatsever ne zaman başlıyor

Her ilde 30 yaş altı gençlere ücretsiz konaklama imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Seyahatsever projesi 2024 yılı için ne zaman başlıyor?

Her ilde 30 yaş altı gençlere ücretsiz konaklama! Seyahatsever ne zaman başlıyor
Her ilde 30 yaş altı gençlere ücretsiz konaklama! Seyahatsever ne zaman başlıyor
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30 yaş altı gençler ücretsiz konaklama imkanı sağlayan Seyahatsever projesi hakkında 'Seyahatsever ne zaman başlıyor' sorusunun yanıtını arıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı geçen sene 10 Temmuz - 27 Ağustos arasında Seyahatsever projesini başlatmıştı. Her ilde 30 yaş altı gençlere ücretsiz konaklama sağlayan, GSB'nin gezmeye teşvik eden Seyahatsever projesi hakkında ayrıntılar...

SEYAHATSEVER NE ZAMAN BAŞLIYOR

Seyahatsever ne zaman başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Seyahatsever projesi ile 18 - 30 yaş arasındaki tüm gençler KYK yurtlarında ücretsiz bir konaklama sağlayıp ülkeyi gezebiliyor. Bundan ötürü gençler Seyahatsever ne zaman başlıyor sorusunun yanıtını arıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Yapılacak açıklamadan sonra haberdeki bilgi güncellenecektir.

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# seyahatsever projesi
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