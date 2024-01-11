İstanbul'a yakın ancak bir o kadarda güzel manzaraya sahip olan yerlerde kış tatili yapmaya hazır mısınız? Doğanın size sunduğu muazzam güzelliklerle dolu bu manzara şöleninde metropülün getirdiği tüm stresi atın. Adeta yeniden şarj olacağınız o kış rotası.

Herkesten Uzakta Kafa Dağıtmalı Kış Tatili! İstanbul'a En Fazla 2 Saat Uzaklıkta

Bolu, Kartalkaya

Bolu, İstanbul'a yaklaşık 3-4 saatlik bir mesafede bulunmaktadır. Kartalkaya, kış aylarında kayak ve snowboard yapmak isteyenler için popüler bir destinasyondur. Ayrıca, doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı da ziyaret edilebilir.

Bursa, Uludağ

Bursa, İstanbul'a arabayla yaklaşık 2 saat uzaklıktadır. Uludağ, Türkiye'nin en popüler kayak merkezlerinden biridir. Kış aylarında kayak, snowboard gibi aktivitelerin yanı sıra şehir merkezinde tarihi ve kültürel yerleri ziyaret edebilirsiniz.

Kocaeli, Kartepe

Kartepe, İstanbul'a yaklaşık 2 saat mesafede olan bir kış tatili destinasyonudur. Kayak yapma imkanının yanı sıra bölgede oteller, restoranlar ve termal tesisler bulunmaktadır.

Yalova, Termal İlçesi

Yalova, İstanbul'a feribotla geçilebilecek bir yerdir. Yalova Termal, kaplıcalarıyla ünlüdür. Soğuk kış günlerinde sıcak termal suların tadını çıkarmak için güzel bir seçenektir.

Şile

İstanbul'a yaklaşık 1-2 saat uzaklıkta bulunan Şile, kış aylarında deniz manzarası ve doğal güzellikleriyle huzurlu bir tatil yapmak isteyenler için güzel bir seçenektir. Ayrıca, Şile'nin tarihi mekanları ve kumsalları da ziyaret edilebilir.