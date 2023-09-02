İstanbul Ankara kaç km? İstanbul Ankara arası kaç km ve kaç saat? İşte yanıtı
İstanbul'dan Ankara'ya yolculuk yapacak olan vatandaşlar bu soruları merak ediyor; İstanbul Ankara kaç km? İstanbul Ankara arası kaç saat? İstanbul Ankara arası kaç km? İşte merak edilen bu soruların yanıtları...
İstanbul'dan Ankara'ya araba yolculuğu, otobüs yolculuğu yapmak isteyenler ve İstanbul'dan Ankara'ya uçakla gidecek yolcular iki şehir arasındaki mesafeyi merak ediyor. Buna göre "İstanbul Ankara arası kaç km? İstanbul Ankara arası kaç saat ve İstanbul Ankara kaç km?" sorularının yanıtlarını arıyorlar. İşte merak edilenler...
İSTANBUL ANKARA ARASI KAÇ KM
İstanbul ile Ankara kaç km? Yaklaşık olarak toplam 444 Kilometre mesafededir. İstanbul Ankara arası kaç saat sürer sorusunun yanıtı ise; yolculuk süresi arabanız ile yaklaşık 4 saat 57 dakika sürecektir.
|Araba Mesafesi
|444 km
|Otobüs Mesafesi
|454 km
|Uçuş Mesafesi
|55dk.
|Yaklaşık Mesafe
|447 km
|Araba Süresi
|4 sa. 57 dk.
|Otobüs Süresi
|6 sa. 36 dk.
|Yürüme Mesafesi
|87 sa.
|En Ucuz Bilet
|350 TL
|Otobüs Sefer Sayısı
|174