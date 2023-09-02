İstanbul Ankara kaç km? İstanbul Ankara arası kaç km ve kaç saat? İşte yanıtı

İstanbul'dan Ankara'ya araba yolculuğu, otobüs yolculuğu yapmak isteyenler ve İstanbul'dan Ankara'ya uçakla gidecek yolcular iki şehir arasındaki mesafeyi merak ediyor. Buna göre "İstanbul Ankara arası kaç km? İstanbul Ankara arası kaç saat ve İstanbul Ankara kaç km?" sorularının yanıtlarını arıyorlar. İşte merak edilenler...

İSTANBUL ANKARA ARASI KAÇ KM

İstanbul ile Ankara kaç km? Yaklaşık olarak toplam 444 Kilometre mesafededir. İstanbul Ankara arası kaç saat sürer sorusunun yanıtı ise; yolculuk süresi arabanız ile yaklaşık 4 saat 57 dakika sürecektir.