İstanbul Antalya kaç km? Antalya İstanbul otobüsle kaç saat? İstanbul Antalya arası kaç km?

İstanbul Antalya arasında uçakla, otobüsle, özel araçla yolculuk yapmak isteyenler İstanbul Antalya kaç km? İstanbul Antalya arası kaç km? Antalya İstanbul otobüsle kaç saat? İstanbul Antalya arası kaç saat sorularını merak ediyor. İşte yanıtları...

Yaklaşık olarak toplam 698 Kilometre mesafededir. İstanbul Antalya arası kaç saat sürer sorusunun yanıtı ise; yolculuk süresi arabanız ile yaklaşık 8 saat 14 dakika sürecektir.

İSTANBUL ANTALYA KAÇ KM