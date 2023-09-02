İstanbul Antalya kaç km? Antalya İstanbul otobüsle kaç saat? İstanbul Antalya arası kaç km?

İstanbul Antalya arasında yolculuk yapacak kişiler merak ediyor. İstanbul Antalya arası kaç km? İstanbul Antalya arası kaç saat? İstanbul Antalya kaç km? Antalya İstanbul otobüsle kaç saat? İşte yanıtları...

İstanbul Antalya kaç km? Antalya İstanbul otobüsle kaç saat? İstanbul Antalya arası kaç km?
İstanbul Antalya kaç km? Antalya İstanbul otobüsle kaç saat? İstanbul Antalya arası kaç km?
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İstanbul Antalya arasında uçakla, otobüsle, özel araçla yolculuk yapmak isteyenler İstanbul Antalya kaç km? İstanbul Antalya arası kaç km? Antalya İstanbul otobüsle kaç saat?  İstanbul Antalya arası kaç saat sorularını merak ediyor. İşte yanıtları...

Yaklaşık olarak toplam 698 Kilometre mesafededir. İstanbul Antalya arası kaç saat sürer sorusunun yanıtı ise; yolculuk süresi arabanız ile yaklaşık 8 saat 14 dakika sürecektir.

İSTANBUL ANTALYA KAÇ KM

İSTANBUL ANTALYA KAÇ KM

Araba Mesafesi 698 km
Otobüs Mesafesi 724 km
Uçuş Mesafesi 1 sa. 5 dk. 
Yaklaşık Mesafe 698 km
Araba Süresi 8 sa. 39 dk.
Otobüs Süresi 12 sa. 1 dk.
Yürüme Mesafesi 113 sa.
En Ucuz Bilet 679 TL
Otobüs Sefer Sayısı 167
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