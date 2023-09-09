İstanbul'a yakınlığı ile cezbeden Balıkesir'in en iyi plajları

İstanbul'a yakın oluşu ile İstanbulluları cezbeden Balıkesir'in en iyi plajları eylül ayında da cıvıl cıvıl. Peki Balıkesir'de denize girilecek en iyi plajlar hangileri? İşte İstanbul'a yakın Balıkesir plajları listesi...

İstanbul'a yakınlığı ile cezbeden Balıkesir'in en iyi plajları
İstanbul'a yakınlığı ile cezbeden Balıkesir'in en iyi plajları
Son Güncelleme:

Eylül ayında bile denize girmekten yılmayan İstanbullu tatilciler bu haber tam size göre! İstanbul'a yakınlığı ile denize girmek isteyen İstanbulluları cezbeden Balıkesir'in en iyi plajları hangileri? Bu plajlar içerisinde hangilerine daha önce gittiniz? İşte İstanbul'a yakın Balıkesir plajları...

BALIKESİR'İN EN İYİ PLAJLARI

BALIKESİR'İN EN İYİ PLAJLARI

İstanbul'a yakın Balıkesir'in en güzel plajlarını listelerken mavi bayraklı plajları öne çıkardık.

Kategori Belde Adı Plaj Adı
  Ayvalık
Plaj Alibey Adası ( Ayvalık ) Ortunç Club
Plaj Alibey Adası (Ayvalık) Cunda Arka Deniz Plajı
Plaj Altınova Kumadası Plajı
Plaj Altınova Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Uzungöl Plajı
Plaj Ayvalık Cunda Uygulama Oteli Plajı
Plaj Ayvalık Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Siteler Plajı
Plaj Ayvalık Badavut Plajı
Plaj Ayvalık Engürü Tatil Sitesi Batı Plajı
Plaj Ayvalık Haliç Park Otel
Plaj Ayvalık Ayvalık Belediye Duba Plajı
Plaj Ayvalık Engürü Tatil Sitesi Palmiye Plajı
Plaj Ayvalık Ayvalık Belediyesi Paşa Limanı Tesisleri
Plaj Ayvalık Kapri Plajı
Plaj Küçükköy Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Oteller Önü Sarımsaklı Halk Plajı
Plaj Küçükköy D-RESORT Ayvalık Murat Reis otel
Plaj Küçükköy Grand Hotel Temizel
Plaj Küçükköy Sea Resort Beach Hotel
Plaj Küçükköy Ayvalık Sea Long Hotel
Plaj Küçükköy Ayvalık Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü Plajı
Plaj Küçükköy Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sarımsaklı 3 Plajı
Plaj Sarımsaklı VE HOTELS AYVALIK - Vilayetler Evi
Plaj Sarımsaklı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sarımsaklı 2 Halk Plajı
  Burhaniye
Plaj Burhaniye Burhaniye Belediyesi Ören Mahallesi Halk Plajı
Plaj Burhaniye Club Orient
Plaj Burhaniye Burhaniye Belediyesi Öğretmenler Mahallesi Halk Plajı
Plaj Burhaniye Burhaniye Belediyesi Gadana Plajı
Plaj Burhaniye Burhaniye Belediyesi Bağlarburnu Halk Plajı
Plaj Burhaniye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Marina Plajı
Plaj Burhaniye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yalı Plajı
  Edremit
Plaj Akçay Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Melek Hanım Plajı
Plaj Akçay Room 23
Plaj Akçay Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Akçay Sarıkız Halk Plajı
Plaj Altınoluk Kervan Tatil Köyü İPTAL EDİLDİ
Plaj Altınoluk Verde Blu Bungalow Otel İPTAL EDİLDİ
Plaj Altınoluk Tren İPTAL EDİLDİ
Plaj Altınoluk Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Antandros Halk Plajı
Plaj Altınoluk Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Özdemir Sitesi Önü Plajı
Plaj Altınoluk Jura Hotel
Plaj Altınoluk Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Vali Konağı Plajı
Plaj Edremit Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Altınkum Halk Plajı
Plaj Güre Körfez Tatil Beldesi
Plaj Güre Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İğdeli Plajı
  Erdek
Plaj Erdek Pınar Otel
Plaj Erdek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bakraç Plajı
Plaj Erdek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dalyan Plajı
Plaj Erdek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ocaklar Halk Plajı
  Gömeç
Plaj Karaağaç Artur Martı Koyu
Plaj Karaağaç Artur Gemiyatağı Koyu
Plaj Karaağaç Artur Güvercin Koyu
  Marmara
Plaj Saraylar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Abroz Plajı
İstanbul'a yakın Yalova'nın en iyi plajlarıİstanbul'a yakın Yalova'nın en iyi plajlarıGezi

 Kaynak: Mavibayrak. Derleme: Ulusal.

# Balıkesir'in en iyi plajları
Çok Okunanlar
Güldür Güldür'ün eniştesi Uğur Bilgin ve eşi İrem Uslu sosyal medyayı salladı!
Güldür Güldür'ün eniştesi Uğur Bilgin ve eşi İrem Uslu sosyal medyayı salladı!
G 20 Liderler Zirvesi'nden çarpıcı fotoğraflar!
G 20 Liderler Zirvesi'nden çarpıcı fotoğraflar!
Saç egzamasına ne iyi gelir? Evde uygulanabilecek tedaviler...
Saç egzamasına ne iyi gelir? Evde uygulanabilecek tedaviler...
İstanbul için alınan karar ne? Ne zaman ulaşım ücretsiz olacak?
İstanbul için alınan karar ne? Ne zaman ulaşım ücretsiz olacak?
Hıristiyan ve Yahudi Siyonizm'inin farkları!
Hıristiyan ve Yahudi Siyonizm'inin farkları!
Öne Çıkanlar 🚨 LGBT Dayatmasına Karşı Büyük Mücadele! Kimlik Kartlarında Neler Oluyor? - Ulusal Kanal 🚨 LGBT Dayatmasına Karşı Büyük Mücadele! Kimlik Kartlarında Neler Oluyor? - Ulusal Kanal Hıristiyan ve Yahudi Siyonizm'inin farkları! Hıristiyan ve Yahudi Siyonizm'inin farkları!