İstanbul'a yakınlığı ile cezbeden Balıkesir'in en iyi plajları

Eylül ayında bile denize girmekten yılmayan İstanbullu tatilciler bu haber tam size göre! İstanbul'a yakınlığı ile denize girmek isteyen İstanbulluları cezbeden Balıkesir'in en iyi plajları hangileri? Bu plajlar içerisinde hangilerine daha önce gittiniz? İşte İstanbul'a yakın Balıkesir plajları...

BALIKESİR'İN EN İYİ PLAJLARI

İstanbul'a yakın Balıkesir'in en güzel plajlarını listelerken mavi bayraklı plajları öne çıkardık.

Kategori Belde Adı Plaj Adı Ayvalık Plaj Alibey Adası ( Ayvalık ) Ortunç Club Plaj Alibey Adası (Ayvalık) Cunda Arka Deniz Plajı Plaj Altınova Kumadası Plajı Plaj Altınova Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Uzungöl Plajı Plaj Ayvalık Cunda Uygulama Oteli Plajı Plaj Ayvalık Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Siteler Plajı Plaj Ayvalık Badavut Plajı Plaj Ayvalık Engürü Tatil Sitesi Batı Plajı Plaj Ayvalık Haliç Park Otel Plaj Ayvalık Ayvalık Belediye Duba Plajı Plaj Ayvalık Engürü Tatil Sitesi Palmiye Plajı Plaj Ayvalık Ayvalık Belediyesi Paşa Limanı Tesisleri Plaj Ayvalık Kapri Plajı Plaj Küçükköy Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Oteller Önü Sarımsaklı Halk Plajı Plaj Küçükköy D-RESORT Ayvalık Murat Reis otel Plaj Küçükköy Grand Hotel Temizel Plaj Küçükköy Sea Resort Beach Hotel Plaj Küçükköy Ayvalık Sea Long Hotel Plaj Küçükköy Ayvalık Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü Plajı Plaj Küçükköy Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sarımsaklı 3 Plajı Plaj Sarımsaklı VE HOTELS AYVALIK - Vilayetler Evi Plaj Sarımsaklı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sarımsaklı 2 Halk Plajı Burhaniye Plaj Burhaniye Burhaniye Belediyesi Ören Mahallesi Halk Plajı Plaj Burhaniye Club Orient Plaj Burhaniye Burhaniye Belediyesi Öğretmenler Mahallesi Halk Plajı Plaj Burhaniye Burhaniye Belediyesi Gadana Plajı Plaj Burhaniye Burhaniye Belediyesi Bağlarburnu Halk Plajı Plaj Burhaniye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Marina Plajı Plaj Burhaniye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yalı Plajı Edremit Plaj Akçay Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Melek Hanım Plajı Plaj Akçay Room 23 Plaj Akçay Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Akçay Sarıkız Halk Plajı Plaj Altınoluk Kervan Tatil Köyü İPTAL EDİLDİ Plaj Altınoluk Verde Blu Bungalow Otel İPTAL EDİLDİ Plaj Altınoluk Tren İPTAL EDİLDİ Plaj Altınoluk Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Antandros Halk Plajı Plaj Altınoluk Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Özdemir Sitesi Önü Plajı Plaj Altınoluk Jura Hotel Plaj Altınoluk Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Vali Konağı Plajı Plaj Edremit Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Altınkum Halk Plajı Plaj Güre Körfez Tatil Beldesi Plaj Güre Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İğdeli Plajı Erdek Plaj Erdek Pınar Otel Plaj Erdek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bakraç Plajı Plaj Erdek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dalyan Plajı Plaj Erdek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ocaklar Halk Plajı Gömeç Plaj Karaağaç Artur Martı Koyu Plaj Karaağaç Artur Gemiyatağı Koyu Plaj Karaağaç Artur Güvercin Koyu Marmara Plaj Saraylar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Abroz Plajı

Kaynak: Mavibayrak. Derleme: Ulusal.