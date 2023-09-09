İstanbul'a yakınlığı ile cezbeden Balıkesir'in en iyi plajları
İstanbul'a yakın oluşu ile İstanbulluları cezbeden Balıkesir'in en iyi plajları eylül ayında da cıvıl cıvıl. Peki Balıkesir'de denize girilecek en iyi plajlar hangileri? İşte İstanbul'a yakın Balıkesir plajları listesi...
Eylül ayında bile denize girmekten yılmayan İstanbullu tatilciler bu haber tam size göre! İstanbul'a yakınlığı ile denize girmek isteyen İstanbulluları cezbeden Balıkesir'in en iyi plajları hangileri? Bu plajlar içerisinde hangilerine daha önce gittiniz? İşte İstanbul'a yakın Balıkesir plajları...
BALIKESİR'İN EN İYİ PLAJLARI
İstanbul'a yakın Balıkesir'in en güzel plajlarını listelerken mavi bayraklı plajları öne çıkardık.
|Kategori
|Belde Adı
|Plaj Adı
|Ayvalık
|Plaj
|Alibey Adası ( Ayvalık )
|Ortunç Club
|Plaj
|Alibey Adası (Ayvalık)
|Cunda Arka Deniz Plajı
|Plaj
|Altınova
|Kumadası Plajı
|Plaj
|Altınova
|Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Uzungöl Plajı
|Plaj
|Ayvalık
|Cunda Uygulama Oteli Plajı
|Plaj
|Ayvalık
|Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Siteler Plajı
|Plaj
|Ayvalık
|Badavut Plajı
|Plaj
|Ayvalık
|Engürü Tatil Sitesi Batı Plajı
|Plaj
|Ayvalık
|Haliç Park Otel
|Plaj
|Ayvalık
|Ayvalık Belediye Duba Plajı
|Plaj
|Ayvalık
|Engürü Tatil Sitesi Palmiye Plajı
|Plaj
|Ayvalık
|Ayvalık Belediyesi Paşa Limanı Tesisleri
|Plaj
|Ayvalık
|Kapri Plajı
|Plaj
|Küçükköy
|Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Oteller Önü Sarımsaklı Halk Plajı
|Plaj
|Küçükköy
|D-RESORT Ayvalık Murat Reis otel
|Plaj
|Küçükköy
|Grand Hotel Temizel
|Plaj
|Küçükköy
|Sea Resort Beach Hotel
|Plaj
|Küçükköy
|Ayvalık Sea Long Hotel
|Plaj
|Küçükköy
|Ayvalık Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü Plajı
|Plaj
|Küçükköy
|Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sarımsaklı 3 Plajı
|Plaj
|Sarımsaklı
|VE HOTELS AYVALIK - Vilayetler Evi
|Plaj
|Sarımsaklı
|Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sarımsaklı 2 Halk Plajı
|Burhaniye
|Plaj
|Burhaniye
|Burhaniye Belediyesi Ören Mahallesi Halk Plajı
|Plaj
|Burhaniye
|Club Orient
|Plaj
|Burhaniye
|Burhaniye Belediyesi Öğretmenler Mahallesi Halk Plajı
|Plaj
|Burhaniye
|Burhaniye Belediyesi Gadana Plajı
|Plaj
|Burhaniye
|Burhaniye Belediyesi Bağlarburnu Halk Plajı
|Plaj
|Burhaniye
|Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Marina Plajı
|Plaj
|Burhaniye
|Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yalı Plajı
|Edremit
|Plaj
|Akçay
|Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Melek Hanım Plajı
|Plaj
|Akçay
|Room 23
|Plaj
|Akçay
|Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Akçay Sarıkız Halk Plajı
|Plaj
|Altınoluk
|Kervan Tatil Köyü
|İPTAL EDİLDİ
|Plaj
|Altınoluk
|Verde Blu Bungalow Otel
|İPTAL EDİLDİ
|Plaj
|Altınoluk
|Tren
|İPTAL EDİLDİ
|Plaj
|Altınoluk
|Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Antandros Halk Plajı
|Plaj
|Altınoluk
|Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Özdemir Sitesi Önü Plajı
|Plaj
|Altınoluk
|Jura Hotel
|Plaj
|Altınoluk
|Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Vali Konağı Plajı
|Plaj
|Edremit
|Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Altınkum Halk Plajı
|Plaj
|Güre
|Körfez Tatil Beldesi
|Plaj
|Güre
|Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İğdeli Plajı
|Erdek
|Plaj
|Erdek
|Pınar Otel
|Plaj
|Erdek
|Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bakraç Plajı
|Plaj
|Erdek
|Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dalyan Plajı
|Plaj
|Erdek
|Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ocaklar Halk Plajı
|Gömeç
|Plaj
|Karaağaç
|Artur Martı Koyu
|Plaj
|Karaağaç
|Artur Gemiyatağı Koyu
|Plaj
|Karaağaç
|Artur Güvercin Koyu
|Marmara
|Plaj
|Saraylar
|Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Abroz Plajı
Kaynak: Mavibayrak. Derleme: Ulusal.