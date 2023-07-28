İşte Evliya Çelebi'den İstanbul gezilecek yerler listesi

Evliya Çelebi'nin İstanbul'da gezilecek yerler listesi belli oldu! Dünyaca ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde gezdiği yerler dijitale aktarıldı! Google Haritalar üzerinden açılan konum bilgilerine göre Evliya Çelebi İstanbul'da 439 yeri gezdiği görülüyor!

İşte Evliya Çelebi'den İstanbul gezilecek yerler listesi
İşte Evliya Çelebi'den İstanbul gezilecek yerler listesi
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Tüm dünya tarafından bilinen yaşamış en büyük seyyahlardan biri Evliya Çelebi'nin gezip gördüğü yerler Google Haritalar'a aktarıldı! İstanbul gezilecek yerler arayanlar için büyük bir kılavuz niteliğinde olan yerler de Google Maps'te yer alıyor! İzinden gitmek isteyen gezginler için işte Evliya Çelebi'nin İstanbul'da gördüğü o yerlerin tam listesi! 

EVLİYA ÇELEBİ'DEN İSTANBUL GEZİLECEK YERLER

İşte Evliya Çelebi'den İstanbul gezilecek yerler listesi - Resim : 1

İstanbul

Kartal

Heybeli Adası (Heybeliada)

İskender Çelebi Bahçesi

Ayasdifanaz (Yeşilköy)

Tavşanlı (Tavşan) Adası

Burgazlı (Burgaz) Adası

Kınalı Adası (Kınalıada)

Kızılada (Büyükada)

Kavak (Anadolu Kavağı)

İrve İskelesi (Riva)

Şile

Pendik

Kemikli Ali Baba Sultan Ziyaretgahı

Küçük Çekmece (Küçükçekmece)

Küçük Çekmece Gölü

Osmanlı döneminde denize girmek nasıldı? İşte kimsenin duymadığı o ayrıntıOsmanlı döneminde denize girmek nasıldı? İşte kimsenin duymadığı o ayrıntıTarih

Tekke (Abdüsselam) Camii

Çarşı (Sefaköy Çarşı) Camii

Büyük Çekmece (Büyükçekmece)

Büyük Çekmece Gölü

Mahmud Paşa Mescidi (Sokullu Mehmed Paşa Camii)

Çekmece Köprüsü

Silivri

Kara Piri Paşa (Piri Mehmet Paşa) Cami

Hünkar (Fatih) Cami

Süleyman Han Köprüsü

Boynueğri Mehmed Paşa Ziyaretgahı

Haniça (Çatalca)

Ferhad Paşa (Ferhatpaşa) Cami

Sarıkadı (Sarıgazi)

Sarı Gazi Sultan Ziyaretgahı

Büyük Ayasofya (Ayasofya) Camii

Küçük Ayasofya Cami

Zeyrekbaşı (Molla Zeyrek) Camii

Fatih Sultan Mehmed Han (Fatih) Camii

Bayezid-i Veli (Beyazıt) Camii

Sultan I. Selim (Yavuz Sultan Selim) Camii

Sultan Süleyman (Süleymaniye) Camii

Şehzade Sultan Mehmed (Şehzade) Camii

Sultan Cihangir (Cihangir) Camii

Haseki Sultan Camii

Emekli olunca yaşanacak en iyi kasabalarEmekli olunca yaşanacak en iyi kasabalarGezi

Mihrimah Sultan Selatin (Mihrimah Sultan) Camii

Ahmed Han (Sultan Ahmet) Camii

Gül Camii

Adliye (Yeni) Cami

Şeyh Hazret-i Ebülvefa Selatin Camii (Şeyh Ebül Vefa) Camii

Şeyh Emir Buhari Selatin (Emir Buhari) Camii

Fethiye Selatin (Fethiye) Camii

Ebülfeth (Yedikule Hisarı) Camii

Orta (Ahmediye) Cami

Eyüpsultan (Eyüp Sultan) Camii

Mihrimah Sultan Cami

İşte Evliya Çelebi'den İstanbul gezilecek yerler listesi - Resim : 4

Kösem Valide Sultan (Çinili) Camii

Orta Valide Sultan (Atik Valide) Camii

Mahmud Paşa (Mahmut Paşa) Camii

Molla Hayreddin (Üç Mihraplı) Cami

Kahretiyye (Kariye) Camii

Koca Mustafa Paşa (Sümbül Efendi) Camii

Firuz Ağa Camii

Mehmed Ağa (Mehmet Ağa) Camii

İbrahim Paşa (Çandarlı Zade Atik İbrahim Paşa) Camii

Drağoman (Tercuman Yunus) Cami

Üçbaş (Üçbaş Nureddin Hamza) Cami

Sunullah Efendi (Hüsambey Tezgahçılar) Camii

Kürkçübaşı (Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin) Camii

Balat (Ferruh Kethüda) Camii

Sivasi Efendi Tekkesi Camii (Sivasi Tekkesi) Camii

Akşemseddin Camii

Azebler Camii

Aşık Paşa Camii

Altıpoğaça (Altı Poğaça Ahmed Paşa) Camii

Kara Piri Paşa (Piri Mehmet Paşa) Camii

Mirahur (İlyas Bey) Cami

Hadım İbrahim Paşa Camii

Davud Paşa Camii

Cerrah Mehmed Paşa Camii

Eski Ali Paşa (Gazi Atik Ali Paşa) Camii

Eski Hüsrev Paşa Camii

Koca Mehmed Paşa (Sokullu Mehmet Paşa) Camii

Nişancı (---) Paşa (Nişancı Mehmet Paşa) Camii

Nişancı Paşa (Nişancı Mehmet Paşa) Cami

Vezir Ahmed Paşa (Gazi Ahmet Paşa) Camii

Hafız Paşa (Hafız Ahmet Paşa) Cami

Halil Paşa Camii

Terkim (İskenderpaşa) Cami

Sarıgürz (Yayla Kambur Mustafa Paşa) Cami

Hadım Mesik Paşa (Mesih Mehmed Paşa) Camii

Bali Paşa Camii

Rüstem Paşa Camii

Yavuzer (Yavuzer Sinan) Camii

Mehmed Paşa (Sokullu Mehmet Paşa) Cami

Kemal Mimar (Esir Kemal) Cami

Osman Şah Validesi Camii

Abdurrahman Efendi (Kazasker Abdurrahman Efendi) Camii

Hacı Evhadullah (Hacı Evhadüddin) Camii

Hadım Mahmud Ağa (Kapı Ağası Mahmut Ağa) Camii

Odabaşı (Has Odabaşı Behruz Ağa) Camii

Koca Hüsrev Bey (Ramazan Efendi) Camii

Hatun Camii

Defterdar Süleyman Çelebi (Üsküblü Çakır Ağa) Cami

Sinan Ağa Camii?

Ahi Çelebi Cami

Haraccı Bey Mescidi (Haraççı Karamehmet Cami)

Salih Paşa Mescidi (Salih Paşa İBN-İ Meddas Camii)

Hacı Hasan Mescidi (Hacı Hasan Camii)

Demir Han Mescidi (Kasap Demirhun Camii)

Arabacılar Mescidi (Hoca Halil Attar Atlamataşı Camii)

Yarhisar Mescidi (Camii)

Revani Mescidi

Ayasofya Medresesi

İşte Evliya Çelebi'den İstanbul gezilecek yerler listesi - Resim : 5

Fatih Sultan Mehmed Han Medresesi

Sultan Bayezid-i Veli Medresesi

Yavuz Sultan Selim Medresesi

Sultan Süleyman Medresesi

Şehzade Mehmed Han Medresesi

Sultan Ahmed Han Medresesi

Şah Huban Medresesi

Kara Mustafa Paşa Medresesi

Muid Ahmed Efendi Medresesi

Hamid Efendi Medresesi

Hasan Paşa Medresesi

Eski Ali Paşa Medresesi

Rüstem Paşa Medresesi

Kepenekçi Medresesi

Nişancı Mehmed Bey Medresesi

Kara Piri Paşa Medresesi

Efdalzade Medresesi

Ekmekçizade Ahmed Paşa Medresesi

Üçbaş Medresesi

Fatma Sultan Medresesi

İbrahim Paşa Medresesi

Haseki Medresesi

Makbul Ahmed Paşa Medresesi

Kapıağası Cafer Ağa Medresesi

Malul Emir Medresesi

Drağoman Yusuf Medresesi

Hacı Hatun Medresesi

Kirmastizade Medresesi

Kovacılar Medresesi

Akşemseddin Tekkesi

Ümm-i Sinan Tekkesi

Sivasi Tekkesi

Tavaşi Mehmed Ağa Tekkesi

Drağoman Tekkesi

Ekmel Tekkesi

Erdebili Tekkesi

Sümbül Sinan Tekkesi

Galatasarayı

Yeni Saray

İbrahim Paşa Sarayı

İşte Evliya Çelebi'den İstanbul gezilecek yerler listesi - Resim : 6

Yeniçeri Ağası Saray

Mahmud Paşa Hanı

Esir Hanı

Kilid Hanı

Büyük Valide Han

Balkapanı Hanı

Çukur Hanı

Elçi Hanı

Fatih Sultan Mehmed Han Kervansarayı

Haydar Paşa Çeşmesi

İskender Bey Çeşmesi

Ali Paşa Çeşmesi

İbrahim Paşa Çeşmesi

Mahmud Paşa Çeşmesi

Mesih Paşa Çeşmesi

Seferağa Çeşmesi

Sinan Paşa Sebili

Eyüp Hamamı

Mahmud Paşa Hamamı

Tahtakale Hamamı

Sultan Bayezid Hamamı

Hoca Paşa Hamamı

Haydar Paşa Hamamı

Ayasofya Hamamı

Sofular Hamamı

Fındıklı Kasabası Hamamı

Sultan III. Murad'ın Annesinin Hamamı

Fatih Sultan Mehmed Han Gazi Ziyaretgahı

Sultan Bayezid-i Veli Ziyaretgahı

Sultan I. Selim Han Ziyaretgahı

Sultan Süleyman Ziyaretgahı

Şehzade Sultan Mehmed Ziyaretgahı

Şehzade Sultan Cihangir Ziyaretgahı

Sultan II. Selim Ziyaretgahı

Sultan III. Murad Ziyaretgahı

Sultan III. Mehmed Han Ziyaretgahı

Sultan Ahmed Han Ziyaretgahı

Sultan Osman Ziyaretgahı

Sultan Mustafa Ziyaretgahı

Sultan İbrahim Han Ziyaretgahı

Gazi Makbul Mahmud Paşa Türbesi

Sinan Paşa Türbesi

Bayram Paşa Türbesi

Hüsrev Paşa Türbesi

Köprülü Mehmed Paşa Türbesi

Yavedud Sultan Ziyaretgahı

Aya Dede Ziyaretgahı

Horosi Dede Ziyaretgahı

Şeyh Şemseddin Ziyaretgahı

Necati Bey Ziyaretgahı

Ramazan Efendi Ziyaretgahı

Şeyh Hz. Seyyid-i Vilayet Ziyaretgahı

Şeyh Hz. Seyyid Ahmedü'l-Buhari Ziyaretgahı

Şeyh Hz. Abid Çelebi Ziyaretgahı

Şeyh Mevlana Şemseddin Ahmed Ziyaretgahı

Şeyh Adli Efendi Ziyaretgahı

Mevlana Şeyh Mehmed Taşköprülüzade Ziyaretgahı

Mevlana Nami Nişancı Paşa Ziyaretgahı

Mevlana Sunullah Efendi Ziyaretgahı

Abdülkerim Emin İştibi Ziyaretgahı

Manavgadi Mevlana Ivaz Efendi Ziyaretgahı

Şeyh Hz. Sümbül Efendi Ziyaretgahı

Şeyh Hz. Nalıncı Dede Ziyaretgahı

Mevlana Muhterem Efendi Ziyaretgahı

Hz. Kesegen Dede Ziyaretgahı

Şeyh Hüseyin Lamekani Ziyaretgahı

Kapani Deli Sefer Dede Ziyaretgahı

Yedikule

Kazlıçeşme

Yenikapı

Yenikapı Mevlevihanesi

Merkez Efendi (Merkezefendi) Camii

Topçular

Beyzade Çelebi Çeşmesi

Otakçılar

Nişancı Paşa (Nişanca)

Nişancı Paşa (Nişancı Mustafa Paşa) Camii

Kuzeciler (Çömlekçiler)

Zal Paşa (Zal Mahmut Paşa) Cami

Defterdar Nazlı Mahmud Paşa (Defterdar Mahmut Efendi) Camii

Halil Ağa Çeşmesi

Sokullu Mehmed Paşa Çeşmesi

Şah Sultan Çeşmesi

Defterdar Nazlı Mahmud Paşa Çeşmesi

Şeyh Pir Ahmed Ziyaretgahı

Eyüp

İşte Evliya Çelebi'den İstanbul gezilecek yerler listesi - Resim : 7

Şah Sultan Camii

Düğmecibaşı Mescidi (Düğmeciler Cami)

Arpacıbaşı Mescidi (Arpacı Hayrettin Cami)

Karcı Süleyman Mescidi (Münzevi Camii)

Sokullu Mehmed Paşa Medresesi

Sultan Ahmed Sebilhanesi

Çarşı Çeşmesi

Hz. Ebu Eyyub-ı Ensari Ziyaretgahı

Mevlana Ebussuud Efendi Ziyaretgahı

Kara Mustafa Paşa Ziyaretgahı

Güzel Siyavuş Paşa Ziyaretgahı

Mevlana Mehmed Ziyaretgahı

Mevlana Bakır Efendi (Düğmecizade) Ziyaretgahı

Mevlana Tevkii Feridun Beğ Ziyaretgahı

Gazi Palak Mustafa Paşa Ziyaretgahı

Kandi Mustafa Ziyaretgahı

Şekerpare Kadın Türbesi

Ferhad Paşa Türbesi

Cafer Paşa Türbesi

Sokullu Koca Mehmed Paşa Türbesi

Şeyh Baba Yusuf Ziyaretgahı

Pertev Paşa Türbesi

Sütlüce

Çavuşbaşı Camii

Hekim Kaysunizade Mescidi (Gaysuni Zade Mehmet Efendi Camii)

Ahmed Karahisari Ziyaretgahı

Kara Piri Paşa (Piri Paşa)

Turşucuzade Hüseyin Çelebi (Turşucu Hüseyin Çelebi) Cami

Ayni Hatun (Kiremitçi Ahmet) Cami

Hasköy

Kasımpaşa

Piyale Paşa Camii

Koca Kasım Paşa (Kasımpaşa Büyük) Camii

Şeyh Eyyühüm Efendi (Eyyühüm Ahmet) Camii

Yahya Kethüda (Yahya Ket Huda) Cami

Kulaksız (Kulaksız Çarşı) Cami

Sinan Paşa (Sinanpaşa) Camii

Şehremini Hüseyin Çelebi (Beyoğlu Emin) Camii

Emir Efendi (Haşimi Emir Osman) Cami

Hacı Hüsrev Camii

Tersane-i Amire

Kulaksız Hamamı

Hz. Uşşaki Efendi Tekkesi

Mevlevihane Tekkesi

Kasım Paşa Hamamı

Meyyitzade Ziyaretgahı

Gazi Piyale Paşa Ziyaretgahı

Şeyh Hz. Pir Ali Ziyaretgahı

Emir Sultan Ziyaretgahı

Galata

Arap Camii

Yağkapanı (Makbul İbrahim Paşa) Cami

Kara Mustafa Paşa (Kemankeş Kara Mustafapaşa) Cami

Galata Kulesi

Fatih Gazi Bedesteni

Rüstem Paşa Kervansarayı

Mehmed Paşa Hamamı

Tophane

Tophane Binası

Kılıç Ali Paşa Cami

Ebülfazl (Ebulfazl) Camii

Molla Çelebi Camii

(---) Efendi (Ömer Avni) Cami

Süheyl Beğ Mescidi (Süheyl Bey Cami)

İskender Paşa Mevlevihanesi

Kılıç Ali Paşa Sebilhanesi

Silahdar Mustafa Paşa Sebili

Gümrük Emini Hasan Çelebi'nin Çeşmesi

Ali Paşa Hamamı

Kaptan Kılıç Ali Paşa Ziyaretgahı

Beşiktaş

Koca Sinan Paşa (Sinan Paşa) Camii

Darüssaade Ağası Abbas Ağa (Abbasağa) Cami

(---) Paşa Mevlevihanesi

Hz. Yahya Efendi Tekkesi 

Şeyh Hz. Ahmed Dürrani

Yahya Efendi Ziyaretgahı

Kaptan Gazi Hayreddin Paşa Ziyaretgahı

Ortaköy

Defterdar Paşa (Defterdar İbrahim Paşa) Cami

Baltacı Mahmud Ağa Mescidi

Hüsrev Kethüda Hamamı

Kuruçeşme

Arnavutköy

Bebek Bahçesi (Bebek)

Rumeli Hisarı

Şeyh İsmail Çelebi Ziyaretgahı

İstinye

Yeniköy

Tarabya

Büyükdere

Sarıyer

Fanus (Fener) (Rumeli Feneri)

Karadeniz Kilidülbahr (Rumeli) Kalesi

Yoroz (Yoros) Kalesi

Hz. Yuşa Peygamber Ziyaretgahı

Beykoz

Tokat Bahçesi (Tokatköy)

Akbaba Sultan Mesiresi (Akbaba)

İncirli (İncirköy)

Sultaniye Bahçesi (Sultaniye)

Çubuklu Bahçe (Çubuklu)

Kanlıca

İskender Paşa Camii

Anadolu Hisarı

İşte Evliya Çelebi'den İstanbul gezilecek yerler listesi - Resim : 8

Göksu Mesiresi (Göksu)

Kandilli Bahçesi (Kandilli)

Papaz Korusu (Vaniköy)

Mehmed Han Camii

Çengelköy

İstavriz (Beylerbeyi)

Kuzguncuk

Nakkaş Paşa Bahçesi (Nakkaştepe)

Üsküdar

Üsküdari Mahmud Efendi (Aziz Mahmud Hüdai) Cami

Arslan Ağa (Abdi Efendi) Cami

Şemsi Paşa (Şemsi Ahmet Paşa) Camii

Mihrimah Sultan Medresesi

Orta Valide Sultan Medresesi

Şemsi Paşa Medresesi

Orta Valide Hamamı

Kösem Valide Sultan Hamamı

(---) Hamamı

Sultan Hamamı

Şeyh Hz. Mahmud Efendi Ziyaretgahı

Kadıköy

Osmanağa Cami

Alibeyköy Mesiresi (Alibeyköy)

Kağıthane Kasabası Mesiresi (Kâğıthane)

Daye Hatun Cami

Cendereci Köyü Mesiresi (Cendere)

Sultan Osman Havuzu Mesiresi

Uzun Kemerler

Güzelce Kemerler

Kovuk Kemerler

Muallak Kemerler

Su Kemerleri Mesiyeri

Okmeydanı Mesireyeri

Okçular Tekkesi

Akbaba Sultan Ziyaretgahı

Domuzdere (Gümüşdere)

Demirciköy

Uskumru Çayırı (Uskumruköy)

Terkoz (Terkos)

Terkos Gölü

Yassıören

Boyalı (Boyalık)

Baklalı

Baba Nakkaş (Nakkaş)

İzzeddin (İzzettin)

Elbasan

Kadıköy

Haraccı (Gazitepe)

Fener (Fenerköy)

Büyükkılıçlı

Küçük Kılıçlı

Sekbanlı (Seymen)

Çavuşlu (Büyükçavuşlu)

Türk Eşe (Fatih)

Çardak (Arnavutköy)

Baba Nakkaş Ziyaretgahı

Arkadius Sütunu

Çemberlitaş Sütunu

Kıztaşı

Altımermer

Milyonpar (Örme Dikilitaş)

Theodosius Dikilitaşı

Yılanlı Sütun

İdrisköşkü Mesiresi

Deniz Hamamı Mesiresi

Tersane Bahçesi

Dolmabahçe

Kazancıoğlu Bahçesi

Akıntıburnu

Hasan Halife Bağı

Sıdkı Efendi Cami (Kayalar Mescidi)

Durmuş Dede Ziyaretghahı

Öküz Limanı (Paşa Limanı)

Kaya Sultan Sarayı Bağı

Karaca Ahmed Sultan Tekkesi

Miskinler Tekkesi

Büyük Çamlıca Mesiresi

Küçük Çamlıca Mesiresi

Kalamış Burnu Mesiresi

Haydarpaşa Bağı Mesiresi

Sücah Bağları Mesiresi

Piyale Paşa Mesiresi

Doğancılar Meydanı Mesiresi

Kızkulesi Mesiresi

Salacak Mesiresi

İşte Evliya Çelebi'den İstanbul gezilecek yerler listesi - Resim : 9

Kayışpınarı Mesiresi (Kayışdağı)

Alemdağı Mesiresi

Asumani Dede Ziyaretgahı

Hasbahçe (Gülhane)

Davud Paşa Bahçesi 

Feridun Bahçesi (Emirgan)

Tokat Bahçesi

Sultaniye Bahçesi

Lalezar Mesiresi

Mirahur Köşkü Mesiresi

Kiteli Köyü Mesiresi (İkitelli)

Al-i Bahadır Mesiresi

Dereseki Mesiresi

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# İstanbul # Evliya Çelebi # istanbul # ayasofya # kız kulesi # galata köprüsü
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