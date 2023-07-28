İşte Evliya Çelebi'den İstanbul gezilecek yerler listesi

Tüm dünya tarafından bilinen yaşamış en büyük seyyahlardan biri Evliya Çelebi'nin gezip gördüğü yerler Google Haritalar'a aktarıldı! İstanbul gezilecek yerler arayanlar için büyük bir kılavuz niteliğinde olan yerler de Google Maps'te yer alıyor! İzinden gitmek isteyen gezginler için işte Evliya Çelebi'nin İstanbul'da gördüğü o yerlerin tam listesi!

EVLİYA ÇELEBİ'DEN İSTANBUL GEZİLECEK YERLER

İstanbul



Kartal



Heybeli Adası (Heybeliada)



İskender Çelebi Bahçesi



Ayasdifanaz (Yeşilköy)



Tavşanlı (Tavşan) Adası



Burgazlı (Burgaz) Adası



Kınalı Adası (Kınalıada)



Kızılada (Büyükada)



Kavak (Anadolu Kavağı)



İrve İskelesi (Riva)



Şile



Pendik



Kemikli Ali Baba Sultan Ziyaretgahı



Küçük Çekmece (Küçükçekmece)



Küçük Çekmece Gölü

Tekke (Abdüsselam) Camii



Çarşı (Sefaköy Çarşı) Camii



Büyük Çekmece (Büyükçekmece)



Büyük Çekmece Gölü



Mahmud Paşa Mescidi (Sokullu Mehmed Paşa Camii)



Çekmece Köprüsü



Silivri



Kara Piri Paşa (Piri Mehmet Paşa) Cami



Hünkar (Fatih) Cami



Süleyman Han Köprüsü



Boynueğri Mehmed Paşa Ziyaretgahı



Haniça (Çatalca)



Ferhad Paşa (Ferhatpaşa) Cami



Sarıkadı (Sarıgazi)



Sarı Gazi Sultan Ziyaretgahı



Büyük Ayasofya (Ayasofya) Camii



Küçük Ayasofya Cami



Zeyrekbaşı (Molla Zeyrek) Camii



Fatih Sultan Mehmed Han (Fatih) Camii



Bayezid-i Veli (Beyazıt) Camii



Sultan I. Selim (Yavuz Sultan Selim) Camii



Sultan Süleyman (Süleymaniye) Camii



Şehzade Sultan Mehmed (Şehzade) Camii



Sultan Cihangir (Cihangir) Camii



Haseki Sultan Camii

Mihrimah Sultan Selatin (Mihrimah Sultan) Camii



Ahmed Han (Sultan Ahmet) Camii



Gül Camii



Adliye (Yeni) Cami



Şeyh Hazret-i Ebülvefa Selatin Camii (Şeyh Ebül Vefa) Camii



Şeyh Emir Buhari Selatin (Emir Buhari) Camii



Fethiye Selatin (Fethiye) Camii



Ebülfeth (Yedikule Hisarı) Camii



Orta (Ahmediye) Cami



Eyüpsultan (Eyüp Sultan) Camii



Mihrimah Sultan Cami





Kösem Valide Sultan (Çinili) Camii



Orta Valide Sultan (Atik Valide) Camii



Mahmud Paşa (Mahmut Paşa) Camii



Molla Hayreddin (Üç Mihraplı) Cami



Kahretiyye (Kariye) Camii



Koca Mustafa Paşa (Sümbül Efendi) Camii



Firuz Ağa Camii



Mehmed Ağa (Mehmet Ağa) Camii



İbrahim Paşa (Çandarlı Zade Atik İbrahim Paşa) Camii



Drağoman (Tercuman Yunus) Cami



Üçbaş (Üçbaş Nureddin Hamza) Cami



Sunullah Efendi (Hüsambey Tezgahçılar) Camii



Kürkçübaşı (Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin) Camii



Balat (Ferruh Kethüda) Camii



Sivasi Efendi Tekkesi Camii (Sivasi Tekkesi) Camii



Akşemseddin Camii



Azebler Camii



Aşık Paşa Camii



Altıpoğaça (Altı Poğaça Ahmed Paşa) Camii



Kara Piri Paşa (Piri Mehmet Paşa) Camii



Mirahur (İlyas Bey) Cami



Hadım İbrahim Paşa Camii



Davud Paşa Camii



Cerrah Mehmed Paşa Camii



Eski Ali Paşa (Gazi Atik Ali Paşa) Camii



Eski Hüsrev Paşa Camii



Koca Mehmed Paşa (Sokullu Mehmet Paşa) Camii



Nişancı (---) Paşa (Nişancı Mehmet Paşa) Camii



Nişancı Paşa (Nişancı Mehmet Paşa) Cami



Vezir Ahmed Paşa (Gazi Ahmet Paşa) Camii



Hafız Paşa (Hafız Ahmet Paşa) Cami



Halil Paşa Camii



Terkim (İskenderpaşa) Cami



Sarıgürz (Yayla Kambur Mustafa Paşa) Cami



Hadım Mesik Paşa (Mesih Mehmed Paşa) Camii



Bali Paşa Camii



Rüstem Paşa Camii



Yavuzer (Yavuzer Sinan) Camii



Mehmed Paşa (Sokullu Mehmet Paşa) Cami



Kemal Mimar (Esir Kemal) Cami



Osman Şah Validesi Camii



Abdurrahman Efendi (Kazasker Abdurrahman Efendi) Camii



Hacı Evhadullah (Hacı Evhadüddin) Camii



Hadım Mahmud Ağa (Kapı Ağası Mahmut Ağa) Camii



Odabaşı (Has Odabaşı Behruz Ağa) Camii



Koca Hüsrev Bey (Ramazan Efendi) Camii



Hatun Camii



Defterdar Süleyman Çelebi (Üsküblü Çakır Ağa) Cami



Sinan Ağa Camii?



Ahi Çelebi Cami



Haraccı Bey Mescidi (Haraççı Karamehmet Cami)



Salih Paşa Mescidi (Salih Paşa İBN-İ Meddas Camii)



Hacı Hasan Mescidi (Hacı Hasan Camii)



Demir Han Mescidi (Kasap Demirhun Camii)



Arabacılar Mescidi (Hoca Halil Attar Atlamataşı Camii)



Yarhisar Mescidi (Camii)



Revani Mescidi



Ayasofya Medresesi





Fatih Sultan Mehmed Han Medresesi



Sultan Bayezid-i Veli Medresesi



Yavuz Sultan Selim Medresesi



Sultan Süleyman Medresesi



Şehzade Mehmed Han Medresesi



Sultan Ahmed Han Medresesi



Şah Huban Medresesi



Kara Mustafa Paşa Medresesi



Muid Ahmed Efendi Medresesi



Hamid Efendi Medresesi



Hasan Paşa Medresesi



Eski Ali Paşa Medresesi



Rüstem Paşa Medresesi



Kepenekçi Medresesi



Nişancı Mehmed Bey Medresesi



Kara Piri Paşa Medresesi



Efdalzade Medresesi



Ekmekçizade Ahmed Paşa Medresesi



Üçbaş Medresesi



Fatma Sultan Medresesi



İbrahim Paşa Medresesi



Haseki Medresesi



Makbul Ahmed Paşa Medresesi



Kapıağası Cafer Ağa Medresesi



Malul Emir Medresesi



Drağoman Yusuf Medresesi



Hacı Hatun Medresesi



Kirmastizade Medresesi



Kovacılar Medresesi



Akşemseddin Tekkesi



Ümm-i Sinan Tekkesi



Sivasi Tekkesi



Tavaşi Mehmed Ağa Tekkesi



Drağoman Tekkesi



Ekmel Tekkesi



Erdebili Tekkesi



Sümbül Sinan Tekkesi



Galatasarayı



Yeni Saray



İbrahim Paşa Sarayı





Yeniçeri Ağası Saray



Mahmud Paşa Hanı



Esir Hanı



Kilid Hanı



Büyük Valide Han



Balkapanı Hanı



Çukur Hanı



Elçi Hanı



Fatih Sultan Mehmed Han Kervansarayı



Haydar Paşa Çeşmesi



İskender Bey Çeşmesi



Ali Paşa Çeşmesi



İbrahim Paşa Çeşmesi



Mahmud Paşa Çeşmesi



Mesih Paşa Çeşmesi



Seferağa Çeşmesi



Sinan Paşa Sebili



Eyüp Hamamı



Mahmud Paşa Hamamı



Tahtakale Hamamı



Sultan Bayezid Hamamı



Hoca Paşa Hamamı



Haydar Paşa Hamamı



Ayasofya Hamamı



Sofular Hamamı



Fındıklı Kasabası Hamamı



Sultan III. Murad'ın Annesinin Hamamı



Fatih Sultan Mehmed Han Gazi Ziyaretgahı



Sultan Bayezid-i Veli Ziyaretgahı



Sultan I. Selim Han Ziyaretgahı



Sultan Süleyman Ziyaretgahı



Şehzade Sultan Mehmed Ziyaretgahı



Şehzade Sultan Cihangir Ziyaretgahı



Sultan II. Selim Ziyaretgahı



Sultan III. Murad Ziyaretgahı



Sultan III. Mehmed Han Ziyaretgahı



Sultan Ahmed Han Ziyaretgahı



Sultan Osman Ziyaretgahı



Sultan Mustafa Ziyaretgahı



Sultan İbrahim Han Ziyaretgahı



Gazi Makbul Mahmud Paşa Türbesi



Sinan Paşa Türbesi



Bayram Paşa Türbesi



Hüsrev Paşa Türbesi



Köprülü Mehmed Paşa Türbesi



Yavedud Sultan Ziyaretgahı



Aya Dede Ziyaretgahı



Horosi Dede Ziyaretgahı



Şeyh Şemseddin Ziyaretgahı



Necati Bey Ziyaretgahı



Ramazan Efendi Ziyaretgahı



Şeyh Hz. Seyyid-i Vilayet Ziyaretgahı



Şeyh Hz. Seyyid Ahmedü'l-Buhari Ziyaretgahı



Şeyh Hz. Abid Çelebi Ziyaretgahı



Şeyh Mevlana Şemseddin Ahmed Ziyaretgahı



Şeyh Adli Efendi Ziyaretgahı



Mevlana Şeyh Mehmed Taşköprülüzade Ziyaretgahı



Mevlana Nami Nişancı Paşa Ziyaretgahı



Mevlana Sunullah Efendi Ziyaretgahı



Abdülkerim Emin İştibi Ziyaretgahı



Manavgadi Mevlana Ivaz Efendi Ziyaretgahı



Şeyh Hz. Sümbül Efendi Ziyaretgahı



Şeyh Hz. Nalıncı Dede Ziyaretgahı



Mevlana Muhterem Efendi Ziyaretgahı



Hz. Kesegen Dede Ziyaretgahı



Şeyh Hüseyin Lamekani Ziyaretgahı



Kapani Deli Sefer Dede Ziyaretgahı



Yedikule



Kazlıçeşme



Yenikapı



Yenikapı Mevlevihanesi



Merkez Efendi (Merkezefendi) Camii



Topçular



Beyzade Çelebi Çeşmesi



Otakçılar



Nişancı Paşa (Nişanca)



Nişancı Paşa (Nişancı Mustafa Paşa) Camii



Kuzeciler (Çömlekçiler)



Zal Paşa (Zal Mahmut Paşa) Cami



Defterdar Nazlı Mahmud Paşa (Defterdar Mahmut Efendi) Camii



Halil Ağa Çeşmesi



Sokullu Mehmed Paşa Çeşmesi



Şah Sultan Çeşmesi



Defterdar Nazlı Mahmud Paşa Çeşmesi



Şeyh Pir Ahmed Ziyaretgahı



Eyüp





Şah Sultan Camii



Düğmecibaşı Mescidi (Düğmeciler Cami)



Arpacıbaşı Mescidi (Arpacı Hayrettin Cami)



Karcı Süleyman Mescidi (Münzevi Camii)



Sokullu Mehmed Paşa Medresesi



Sultan Ahmed Sebilhanesi



Çarşı Çeşmesi



Hz. Ebu Eyyub-ı Ensari Ziyaretgahı



Mevlana Ebussuud Efendi Ziyaretgahı



Kara Mustafa Paşa Ziyaretgahı



Güzel Siyavuş Paşa Ziyaretgahı



Mevlana Mehmed Ziyaretgahı



Mevlana Bakır Efendi (Düğmecizade) Ziyaretgahı



Mevlana Tevkii Feridun Beğ Ziyaretgahı



Gazi Palak Mustafa Paşa Ziyaretgahı



Kandi Mustafa Ziyaretgahı



Şekerpare Kadın Türbesi



Ferhad Paşa Türbesi



Cafer Paşa Türbesi



Sokullu Koca Mehmed Paşa Türbesi



Şeyh Baba Yusuf Ziyaretgahı



Pertev Paşa Türbesi



Sütlüce



Çavuşbaşı Camii



Hekim Kaysunizade Mescidi (Gaysuni Zade Mehmet Efendi Camii)



Ahmed Karahisari Ziyaretgahı



Kara Piri Paşa (Piri Paşa)



Turşucuzade Hüseyin Çelebi (Turşucu Hüseyin Çelebi) Cami



Ayni Hatun (Kiremitçi Ahmet) Cami



Hasköy



Kasımpaşa



Piyale Paşa Camii



Koca Kasım Paşa (Kasımpaşa Büyük) Camii



Şeyh Eyyühüm Efendi (Eyyühüm Ahmet) Camii



Yahya Kethüda (Yahya Ket Huda) Cami



Kulaksız (Kulaksız Çarşı) Cami



Sinan Paşa (Sinanpaşa) Camii



Şehremini Hüseyin Çelebi (Beyoğlu Emin) Camii



Emir Efendi (Haşimi Emir Osman) Cami



Hacı Hüsrev Camii



Tersane-i Amire



Kulaksız Hamamı



Hz. Uşşaki Efendi Tekkesi



Mevlevihane Tekkesi



Kasım Paşa Hamamı



Meyyitzade Ziyaretgahı



Gazi Piyale Paşa Ziyaretgahı



Şeyh Hz. Pir Ali Ziyaretgahı



Emir Sultan Ziyaretgahı



Galata



Arap Camii



Yağkapanı (Makbul İbrahim Paşa) Cami



Kara Mustafa Paşa (Kemankeş Kara Mustafapaşa) Cami



Galata Kulesi



Fatih Gazi Bedesteni



Rüstem Paşa Kervansarayı



Mehmed Paşa Hamamı



Tophane



Tophane Binası



Kılıç Ali Paşa Cami



Ebülfazl (Ebulfazl) Camii



Molla Çelebi Camii



(---) Efendi (Ömer Avni) Cami



Süheyl Beğ Mescidi (Süheyl Bey Cami)



İskender Paşa Mevlevihanesi



Kılıç Ali Paşa Sebilhanesi



Silahdar Mustafa Paşa Sebili



Gümrük Emini Hasan Çelebi'nin Çeşmesi



Ali Paşa Hamamı



Kaptan Kılıç Ali Paşa Ziyaretgahı



Beşiktaş



Koca Sinan Paşa (Sinan Paşa) Camii



Darüssaade Ağası Abbas Ağa (Abbasağa) Cami



(---) Paşa Mevlevihanesi



Hz. Yahya Efendi Tekkesi



Şeyh Hz. Ahmed Dürrani



Yahya Efendi Ziyaretgahı



Kaptan Gazi Hayreddin Paşa Ziyaretgahı



Ortaköy



Defterdar Paşa (Defterdar İbrahim Paşa) Cami



Baltacı Mahmud Ağa Mescidi



Hüsrev Kethüda Hamamı



Kuruçeşme



Arnavutköy



Bebek Bahçesi (Bebek)



Rumeli Hisarı



Şeyh İsmail Çelebi Ziyaretgahı



İstinye



Yeniköy



Tarabya



Büyükdere



Sarıyer



Fanus (Fener) (Rumeli Feneri)



Karadeniz Kilidülbahr (Rumeli) Kalesi



Yoroz (Yoros) Kalesi



Hz. Yuşa Peygamber Ziyaretgahı



Beykoz



Tokat Bahçesi (Tokatköy)



Akbaba Sultan Mesiresi (Akbaba)



İncirli (İncirköy)



Sultaniye Bahçesi (Sultaniye)



Çubuklu Bahçe (Çubuklu)



Kanlıca



İskender Paşa Camii



Anadolu Hisarı





Göksu Mesiresi (Göksu)



Kandilli Bahçesi (Kandilli)



Papaz Korusu (Vaniköy)



Mehmed Han Camii



Çengelköy



İstavriz (Beylerbeyi)



Kuzguncuk



Nakkaş Paşa Bahçesi (Nakkaştepe)



Üsküdar



Üsküdari Mahmud Efendi (Aziz Mahmud Hüdai) Cami



Arslan Ağa (Abdi Efendi) Cami



Şemsi Paşa (Şemsi Ahmet Paşa) Camii



Mihrimah Sultan Medresesi



Orta Valide Sultan Medresesi



Şemsi Paşa Medresesi



Orta Valide Hamamı



Kösem Valide Sultan Hamamı



(---) Hamamı



Sultan Hamamı



Şeyh Hz. Mahmud Efendi Ziyaretgahı



Kadıköy



Osmanağa Cami



Alibeyköy Mesiresi (Alibeyköy)



Kağıthane Kasabası Mesiresi (Kâğıthane)



Daye Hatun Cami



Cendereci Köyü Mesiresi (Cendere)



Sultan Osman Havuzu Mesiresi



Uzun Kemerler



Güzelce Kemerler



Kovuk Kemerler



Muallak Kemerler



Su Kemerleri Mesiyeri



Okmeydanı Mesireyeri



Okçular Tekkesi



Akbaba Sultan Ziyaretgahı



Domuzdere (Gümüşdere)



Demirciköy



Uskumru Çayırı (Uskumruköy)



Terkoz (Terkos)



Terkos Gölü



Yassıören



Boyalı (Boyalık)



Baklalı



Baba Nakkaş (Nakkaş)



İzzeddin (İzzettin)



Elbasan



Kadıköy



Haraccı (Gazitepe)



Fener (Fenerköy)



Büyükkılıçlı



Küçük Kılıçlı



Sekbanlı (Seymen)



Çavuşlu (Büyükçavuşlu)



Türk Eşe (Fatih)



Çardak (Arnavutköy)



Baba Nakkaş Ziyaretgahı



Arkadius Sütunu



Çemberlitaş Sütunu



Kıztaşı



Altımermer



Milyonpar (Örme Dikilitaş)



Theodosius Dikilitaşı



Yılanlı Sütun



İdrisköşkü Mesiresi



Deniz Hamamı Mesiresi



Tersane Bahçesi



Dolmabahçe



Kazancıoğlu Bahçesi



Akıntıburnu



Hasan Halife Bağı



Sıdkı Efendi Cami (Kayalar Mescidi)



Durmuş Dede Ziyaretghahı



Öküz Limanı (Paşa Limanı)



Kaya Sultan Sarayı Bağı



Karaca Ahmed Sultan Tekkesi



Miskinler Tekkesi



Büyük Çamlıca Mesiresi



Küçük Çamlıca Mesiresi



Kalamış Burnu Mesiresi



Haydarpaşa Bağı Mesiresi



Sücah Bağları Mesiresi



Piyale Paşa Mesiresi



Doğancılar Meydanı Mesiresi



Kızkulesi Mesiresi



Salacak Mesiresi





Kayışpınarı Mesiresi (Kayışdağı)



Alemdağı Mesiresi



Asumani Dede Ziyaretgahı



Hasbahçe (Gülhane)



Davud Paşa Bahçesi



Feridun Bahçesi (Emirgan)



Tokat Bahçesi



Sultaniye Bahçesi



Lalezar Mesiresi



Mirahur Köşkü Mesiresi



Kiteli Köyü Mesiresi (İkitelli)



Al-i Bahadır Mesiresi



Dereseki Mesiresi