İşte İstanbullular için bayramda gezilecek yerler: Bilmediğiniz çok yer var

KARAGÖL YAYLASI SAKARYA

Karagöl Yaylası İstanbul'a 2,5 saat mesafede. Etrafı tamamen çam, kayın, köknar ve meşe ağaçları ile kaplı olan Karagöl Yaylası, 567 hektar genişliğindeki alanıyla, bol oksijenli havası ve soğuk içme sularıyla doğal bir tedavi merkezidir. Yakınlarında konaklamak için yayla evi ve kamp alanı bulunuyor.