İşte İstanbullular için bayramda gezilecek yerler: Bilmediğiniz çok yer var
Bayram tatili yaklaşıyor ve İstanbul’un büyüleyici atmosferini keşfetmek için harika bir fırsat sunuyor. Peki bayramda nereye gidilir? iç bilmediğiniz onlarca yer var. İşte ayrıntılar...
DİPSİZ GÖL
Dipsiz Göl İstanbul'a 2 saat uzaklıkta bulunur. Yalova'dadır. Yalova Orman İşletme Müdürlüğü, Çınarcık Orman İşletme Şefliği sınırlarında yer alan Çınarcık İlçesi, Teşvikiye beldesi, Erikli Yaylası'nda yer almaktadır.
ÇAMLICA GÖLÜ
Çamlıca Gölü İstanbul'a 2,5 saat mesafededir. Çamlıca gölü, Keremali Dağları' nın 1543 metre yüksekliğinde bulunan ve yaklaşık 60 bin metre kare alana sahip bir göldür. Kamp çadırı için müsaittir. Yaylada çeşme bulunur. Sakarya'nın Hendek ilçesinde.
KARAGÖL YAYLASI SAKARYA
Karagöl Yaylası İstanbul'a 2,5 saat mesafede. Etrafı tamamen çam, kayın, köknar ve meşe ağaçları ile kaplı olan Karagöl Yaylası, 567 hektar genişliğindeki alanıyla, bol oksijenli havası ve soğuk içme sularıyla doğal bir tedavi merkezidir. Yakınlarında konaklamak için yayla evi ve kamp alanı bulunuyor.
SOĞUCAK YAYLASI
Soğucak Yaylası İstanbul'a 2,5 saat mesafede. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan yayla, şehrin en popüler yaylalarından biri. Sapanca ilçe merkezine 17 kilometre kadar uzakta bulunan Soğucak, dört mevsim turist ağırlayan bir yerdir. Bölgede şenlikler de düzenlenmekte.