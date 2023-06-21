İzmir’deki en güzel 7 plaj
Ege Denizi’nin kıyısında konumlanan İzmir, turistlere ve yerli halka, denizin serin sularında keyifli bir kaçamak yapma fırsatı sunuyor. İşte İzmir’de denize girebileceğiniz en güzel 7 plaj...
ÇANDARLI HALK PLAJI
Çandarlı, Dikili’ye bağlı bir mahalle. Tarihi Çandarlı Kalesi’nin hemen önündeki plajı ise, bölgenin en ünlü plajları arasında bulunuyor. Çandarlı Kalesi’nin etkileyici manzarası, palmiye ağaçlarıyla süslü plaj ve denizin engin maviliği, ziyaretçilere eşsiz bir keyif sunuyor. Büyük taneli kumları ve serin sularıyla burada adeta tropikal bir adadaymış gibi hissedeceksiniz.
PİSSA KOYU
Dikili’nin Bademli Köyü sınırları içerisinde yer alan Pissa koyu, beyaz kumlu plajı ve ılık suyuyla öne çıkan bir destinasyon. Dikili’nin en sevilen denizlerinden biri olarak bilinen Pissa koyunda, çeşitli tesislerden uygun fiyatlarla faydalanabilir veya kendi sandalye ve şemsiyelerinizle denizin tadını çıkarabilirsiniz.
BADEMLİ PLAJI
Bademli Plajı, çevresindeki doğal manzaralarıyla da büyüleyici bir atmosfere sahiptir. Her yıl 7-8-9 Ağustos tarihlerinde Bademli plajında “Halk Festivali” düzenleniyor.
AYA YORGİ KOYU
Rüzgarsız olmasıyla ünlü olan Ay Yorgi koyu, tatilciler arasında büyük ilgi gören yerlerden biri. Koya, Çeşme merkezinden Dalyanköy’e giden yol üzerinden ulaşabilirsiniz. İlçe merkezinden ise minibüslerle de kolayca erişim sağlanıyor. Burada birçok ücretli plaj işletmesi bulunuyor. Bu sayede belli bir ücret karşılığında şezlong ve şemsiyelerden faydalanabilirsiniz.