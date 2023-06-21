İzmir’deki en güzel 7 plaj

ÇANDARLI HALK PLAJI

Çandarlı, Dikili’ye bağlı bir mahalle. Tarihi Çandarlı Kalesi’nin hemen önündeki plajı ise, bölgenin en ünlü plajları arasında bulunuyor. Çandarlı Kalesi’nin etkileyici manzarası, palmiye ağaçlarıyla süslü plaj ve denizin engin maviliği, ziyaretçilere eşsiz bir keyif sunuyor. Büyük taneli kumları ve serin sularıyla burada adeta tropikal bir adadaymış gibi hissedeceksiniz.