Karanlık turizm nedir? Türkiye'de karanlık turizm noktaları nerelerdir?

Uzmanlar, insanların uzun yıllardır ölüm, afet, acı, şiddet ve öldürme ile ilişkili mekanlara ve olaylara ilgi duyduğunu belirtirken karanlık turizmin yeni bir fenomen olmadığını vurguluyorlar. Turizm ve ölümün tuhaf bir ilişkiye sahip olduğunu da ekliyorlar. Ölüm ve toplu katliam eylemleri belirli destinasyonların gelişimi için büyük bir caydırıcı olabilir fakat yine de bazı yerler için ziyaretin birincil amacı haline gelebilir. Binlerce ölümle sonuçlanan dünyanın en kötü nükleer felaketinin yaşandığı yer olan Çernobil, bu ikilemin bir örneği.