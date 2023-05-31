Karanlık turizm nedir? Türkiye'de karanlık turizm noktaları nerelerdir?
1990'lı yıllarında ortaya atılan ve gittikçe popülerleşen bir turizm çeşiti haline gelen "Karanlık turizm" özellikle Çernobil gibi belgesel-diziden sonra daha da dikkat çekmeye başladı. Peki karanlık turizm nedir?
1996 yılında ortaya atılan ve son yıllarda oldukça popüler bir turizm türü haline gelen “Karanlık turizm”, özellikle Karanlık turist ve Çernobil gibi belgesel ve dizilerden sonra daha fazla dikkat çekmeye başladı. İnsanlık tarihinin en karanlık olaylarının yaşandığı yerleri ziyaret etmeyi içeren karanlık turizm, aslında biraz daha eski bir tarihe sahip. Bu yazımızda karanlık turizmin ne olduğunu açıklarken, etik olup olmadığı tartışmasına da göz atacağız.
KARANLIK TURİZM
Karanlık turizm terimi, Glasgow’daki bir üniversitede görev yapan iki öğretim üyesi tarafından 1996 yılında ortaya atıldı. Günümüzde bu terim genellikle tarihsel olarak ölüm ve trajedi ile ilişkilendirilen yerlere yapılan seyahatleri tanımlamak için kullanılıyor. Türkçe karşılığına karanlık turizm denildiği gibi keder veya hüzün turizmi olarak da adlandırılıyor.
Karanlık turizm noktalarının tümü trajik tarihle ilişkili. Bunlar vahşet, kaza, soykırım, doğal afet vb. trajik olayların gerçekleştiği yerlerden oluşuyor. İnsanların bu yerleri ziyaret etmesi kulağa korkunç gelebilir ancak gerçek şu ki bu yerler insanlık tarihinin önemli bölümlerini temsil ediyor.
Uzmanlar, insanların uzun yıllardır ölüm, afet, acı, şiddet ve öldürme ile ilişkili mekanlara ve olaylara ilgi duyduğunu belirtirken karanlık turizmin yeni bir fenomen olmadığını vurguluyorlar. Turizm ve ölümün tuhaf bir ilişkiye sahip olduğunu da ekliyorlar. Ölüm ve toplu katliam eylemleri belirli destinasyonların gelişimi için büyük bir caydırıcı olabilir fakat yine de bazı yerler için ziyaretin birincil amacı haline gelebilir. Binlerce ölümle sonuçlanan dünyanın en kötü nükleer felaketinin yaşandığı yer olan Çernobil, bu ikilemin bir örneği.