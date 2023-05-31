Karavan nasıl kiralanır? Karavan kiraları ne kadar?

ÇEKME KARAVAN KİRALAMA FİYATLARI

Bu konuda ülkemizde 2 tip çekme karavan kiralama hizmeti bulunmaktadır. İlki sadece çekme karavan ile yani karavanı çekecek araç sizin şahsi aracınız olacaktır. Diğer tipi ise araç ile birlikte çekme karavanı kiralamaktır. Aracınızın motor gücü ve torku çekme karavanda zorlanıyor ise güçlü bir araç ile size temin edilen çekme karavanı kullanabilirsiniz.

Çekme karavan fiyatları ise araçsız ortalama 750-2000 TL arasında değişmektedir. Araçlı çekme karavan kiralama fiyatı ise 1500 ila 3000 TL'ye kadar çıkmaktadır.



