Karavan nasıl kiralanır? Karavan kiraları ne kadar?
Vatandaşlar tatil rotası seçerken, konaklama ücretini düşürmek ve doğayla iç içe olmak için karavan tercih edebiliyorlar. Peki
MOTOKARAVAN KİRALAMA FİYATLARI 2023
2023 yılıi verilere göre ortalama karavan kiralama fiyatı 850 TL ile 2500 TL arasında değişmektedir. Ayrıca günlük şartı, karavan kiralama firmaları tarafından belirlenen karavanın minimum kiralama süresidir. Yani Minimum 2 gün veya daha fazla gün şartı olan karavanı günübirlik alamazsınız. Son dönemlerde günübirlik karavan kiralamak zorlaştı. Çoğu firma 2 gün sınırı koymaktadır. Günübirlik karavan kiralayan firmalarda bulunmakta. (Fiyatlar firmadan firmaya ve yıldan yıla değişmektedir.)
ÇEKME KARAVAN KİRALAMA FİYATLARI
Bu konuda ülkemizde 2 tip çekme karavan kiralama hizmeti bulunmaktadır. İlki sadece çekme karavan ile yani karavanı çekecek araç sizin şahsi aracınız olacaktır. Diğer tipi ise araç ile birlikte çekme karavanı kiralamaktır. Aracınızın motor gücü ve torku çekme karavanda zorlanıyor ise güçlü bir araç ile size temin edilen çekme karavanı kullanabilirsiniz.
Çekme karavan fiyatları ise araçsız ortalama 750-2000 TL arasında değişmektedir. Araçlı çekme karavan kiralama fiyatı ise 1500 ila 3000 TL'ye kadar çıkmaktadır.
KARAVAN KİRALARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
• Tatil planı yapmadan karavan kiralamayın.
• Sürücü belgenizin hangi karavana uygun olduğunu bilin.
• Karavan kiraladığınız firmanın kurumsal ve legal olmasına dikkat edin.
• Karavan kiraladığınız firmadan karavan konusunda detaylı bilgi isteyin.
• Karavan yaşamı hakkında bilgi edinin.
KARAVAN KİRALAMAK İÇİN HANGİ EHLİYET GEREKLİ?
Eğer bir motokaravan kiralayacaksanız popüler olan minibüsten karavana dönüştürülen araçlarda B sınıfı ehliyetiniz ile karavan kiralayıp kullanabilirsiniz fakat daha spesifik otobüs gibi çeşitli araçların karavana dönüştürülmesi ile elde edilen araçlarda ise C sınıfı ve daha üstü istenmektedir. Bu konuda en iyi bilgiyi karavan kiraladığınız firmadan kiralayacağınız karavanın hangi sınıf ehliyetle kullanabildiğini öğrenebilirsiniz.
Çekme karavanlarda ise yüklü ağırlığı 750 kilogramın altında olanları çekmek için B, C, D sınıfı ehliyetler yeterli olmaktadır. Yani 750 kg altı karavan ehliyet diye birşey bulunmamaktadır. 750 kilogram üzeri bir çekme karavanı aracınızla kullanmak istiyorsanız kullanacağınız taşıta göre BE, CE, DE ehliyetlere sahip olmanız gerekiyor.
Kaynak: https://www.karavanyap.com/karavan-kiralama-fiyatlari-2022