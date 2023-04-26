SUMA PLAJI

Nasıl Kilyos İstanbul’da denize girilecek yerler arasında ön plana çıkıyorsa, Kilyos plajları arasında da adından fazlasıyla söz ettiren mekanlar var. Kilyos’un en güzel 10 plajı listemizin ilk sırasında da Suma Beach yer alıyor. Özellikle yaz boyunca ev sahipliği yaptığı festivaller ile adını sıkça duyuran Suma Beach, gençler arasında oldukça popüler. Ayrıca burası içerisinde bulunduğu doğal güzelliklerin de hakkını vererek dekorasyonunu buna göre yapmış işletmelerden. Ziyaretçilerine eğlencenin yanı sıra şezlong, ücretsiz otopark, duş ve soyunma alanları, İnternet bağlantısı, piknik ve diğer pek çok sosyal imkanları da sunmaktadır. Hafta içi giriş ücreti 280 TL olan Suma Beach, hafta sonu fiyatlandırması ise 320 TL’dir.



