Kilyos’un en güzel 10 plajı
Kilyos, İstanbullular’ın sık ziyaret ettiği kaçamak adresi. Özellikle hafta sonlarınızı değerlendirmenin en eğlenceli yolu buradan geçiyor. İşte Kilyos’un en güzel 10 plajı.
SUMA PLAJI
Nasıl Kilyos İstanbul’da denize girilecek yerler arasında ön plana çıkıyorsa, Kilyos plajları arasında da adından fazlasıyla söz ettiren mekanlar var. Kilyos’un en güzel 10 plajı listemizin ilk sırasında da Suma Beach yer alıyor. Özellikle yaz boyunca ev sahipliği yaptığı festivaller ile adını sıkça duyuran Suma Beach, gençler arasında oldukça popüler. Ayrıca burası içerisinde bulunduğu doğal güzelliklerin de hakkını vererek dekorasyonunu buna göre yapmış işletmelerden. Ziyaretçilerine eğlencenin yanı sıra şezlong, ücretsiz otopark, duş ve soyunma alanları, İnternet bağlantısı, piknik ve diğer pek çok sosyal imkanları da sunmaktadır. Hafta içi giriş ücreti 280 TL olan Suma Beach, hafta sonu fiyatlandırması ise 320 TL’dir.
BABYLON KİLYOS
Kendinizi adeta Akdeniz sahilinde hissetmek istiyorsanız sizlere harika bir önerimiz var. misiniz? Denizin berraklığı ve doğası ile Babylon Kilyos’a mutlaka uğramalısınız. Kilyos’un en büyük plajlarından biri olan Babylon, yaklaşık 1000 kişilik alanı ile cıvıl cıvıl karşılıyor. Güneş, deniz ve kum üçlüsüne doyacağınız bir adres. Plaj giriş ücretleri hafta içi 260 TL iken hafta sonları 300 TL’dir.
TIRMATA PLAJI
Kilyos’un en güzel 10 plajı dediğimizde akla gelen ilk yerlerden biri de Tırmata Beach. Hafta sonu denize girmek isteyenlerle dolup taşan bu plaj, yaklaşık 5.000 kişiyi ağırlayabilecek kapasitesiye sahip. Oldukça geniş bir alana yayılan kumsalı, rahatlığı ön planda tutan güleryüzlü hizmeti ile sizleri bekliyor. 260 TL ile hafta içi Tırmata Beach’e giriş yapabilir, dilerseniz 320 TL ile hafta sonunuzu değerlendirebilirsiniz.
BURÇ PLAJI
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından kurulan Burç Beach özellikle öğrencilerin en çok tercih ettiği eğlence mekânlarından bir tanesi. Bu plajda eğlencenin zirve yaptığını söylesek abartmış olmayız. Sıradışı bir tasarım ile deniz manzarasının ve güneşin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve personeli için giriş ücretleri hafta içi 200 TL iken hafta sonu 240 TL’dir. Eğer siz de burayı keşfetmek istiyorsanız hafta içi 280 TL, hafta sonu ise 340 TL olmak üzere ziyaret edebilirsiniz.