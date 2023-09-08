Konya'da ne yenir? Konya'dan dönmeden yemeniz gereken leziz tatlar!
Konya'da ne yenir demeden önce Konya'yı tanımak lazım. Konya Türkiye'nin iç Anadolu bölgesinde yer alan tarihi ve kültürel zenginliklere sahip bir şehirdir. Konya mutfağı da bu zenginliği yansıtan lezzetler sunar. İşte Konya'da denemeniz gereken bazı geleneksel yiyecekler!
Editör: Hasan Erdem Çelik
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Konya'ya özgü bir çorba olan beyran, koyun eti, pirinç ve baharatlarla hazırlanan besleyici bir çorbadır. Genellikle sabahları tercih edilir.
Konya'nın ünlü lezzetlerinden biri olan etli ekmek, ince bir hamurun üzerine dana eti, soğan ve baharatlarla hazırlanan bir etli pide türüdür.
Konya'nın özel bir helva çeşidi olan fırın helva, irmik, tereyağı, şeker ve fıstıkla hazırlanır. Yumuşak ve lezzetli bir tatlıdır.
Konya'nın fırın kebabı, özel olarak baharatlanmış dana etiyle hazırlanan ve fırında pişirilen lezzetli bir yemektir. Mutlaka denemelisiniz.