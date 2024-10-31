Korku filmlerini aratmayan tesis! Trabzon'da bulunuyor

Trabzon’da dere kıyısında yer alan alabalık tesisi, her bir köşesine konulan ürpertici cadı figürleri ve plastik heykellerle korku filmlerini aratmıyor. Tesise gelen müşteri ve turistler, önce korkuyor sonra da gülümseyerek, yöresel lezzetlerden tadıyor. Tesis yetkilisi Ömer Faruk Şahin, “Bazı müşteriler bir anda cadıları görünce korkuyor ama sonra ise gülüşmeler ortaya çıkıyor. Burası ilginç ama korkulacak bir şey yok; herkes gelsin, görmeye değer” dedi.

KORKU FİLMLERİNİ ARATMAYAN TESİS

Yomra ilçesinin Özdil Mahallesi'nde 33 yıl önce dere kıyısına kurulan Cazılar Deresi Alabalık Tesisi, son zamanlarda korku temalı dekorları ve işletmede sergilenen antika eşyalarla dikkati çekiyor. Özellikle Körfez ülkelerinden tatile gelen Arap turistlerin uğrak yeri olan tesis, her bir köşesine konulan ürpertici cadı figürleri ve plastik heykellerle, ziyaretçilerine korku filmi atmosferi yaşatıyor. Dünyanın birçok ülkesinde renkli kutlamalara sahne olan Cadılar Bayramı'nı da andıran tesise gelen müşteri ve turistler, suda hareket eden cadı figürlerini görünce önce korkuyor sonra da gülümseyerek, yöresel lezzetlerden tadıyor. Kent dışından merak edip tesise gelen bazı ziyaretçiler de cadı konseptli alanda fotoğraf çekiliyor.

‘ÖNCE KORKU SONRA GÜLÜŞMELER OLUYOR'

Restoranın adının halk arasında nesiller boyu anlatılan bir hikayeye dayandığını ve yörede cadılara cazı denildiğini anlatan tesis yetkilisi Ömer Faruk Şahin, "Büyüklerimiz çocuklar buraya gelmesin, korksunlar diye ‘derede cazı var’ derlermiş. Öylece ismi ‘Cazılar deresi’ kalmış. Dedem Almanya'dan gelmiş, burayı almış. Talep ve yoğunluk üzerine de burası büyümüş. Derenin adı 'Cazılar deresi' olduğu için bizde cadılarla süsledik. Gelen müşterilerin çocukları korkuyor ama sonradan alışıyorlar. Bunları görünce oyuncak ve figür olduğunu anlıyorlar. Güzel tepkiler alıyoruz, bizim de hoşumuza gidiyor. Bazı müşteriler bir anda cadıları görünce korkuyor ama sonra tabii gülüşmeler ortaya çıkıyor. Burası ilginç biraz ama korkulacak bir şey yok, insanlar gelsinler, görmeye değer bir yer. Sosyal medyadan görenler geliyor. Aşırı derecede de yabancı turist geliyor” diye konuştu.

‘ÖNCE KORKTUK SONRA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİK'

Samsun'dan tesise gelen Emel Özdemir, gezinirken cadılardan korktuğunu belirterek, “İlk kez geliyorum. Sosyal medyadan gördük. Eşimle beraber gelmek istedik. Herkese tavsiye ederim. Önce korktuk ama sonra da severek fotoğraf çektirdik” dedi.

Karadeniz turu için Antalya'dan gelen Berrak Deniz ise “Burayı çok methettiler. Tabiat zaten çok güzel, burası keyifli bir yer. İlk başta ürkütücü, her yerden cadı çıkıyor. Çocukluğumuzda karanlık yerlerden, cadılardan korkardık şimdi yakından gördük. Keyifli bir alan” ifadelerini kullandı.