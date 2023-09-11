Kuzguncuk'ta ne yenir? Kuzguncuk'tan bunları yemeden dönmeyin!
Kuzguncuk'ta ne yenir sizler için detaylı bir liste hazırladık. Bu eşsiz lezzetleri Kuzguncuk'ta yemeden sakın İstanbul'dan ayrılmayın! Üsküdar'ın en ünlü semtlerinden Kuzguncuk'ta neler yenilir gelin detaylı bir şekilde inceleyelim!
Editör: Hasan Erdem Çelik
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Ciğer şiş ince dilimler halinde kesilen ciğerin şişlere dizilip mangalda pişirilmesiyle yapılan harika bir lezzettir. Kuzguncuk'un manzarasıyla da birleşince
Kumpir patatesin farklı malzemelerle zenginleştirilip doldurulduğu bir tür patates salatasıdır. Kuzguncuk'ta kumpir satan birçok ünlü yer vardır. Gitmişken Ortaköy Kumpirleri ile de bir karşılaştırma yaparsınız.
Kuzu güveç kuzu eti, sebzeler ve baharatlarla hazırlanan bir tür güveç yemeğidir. Kuzguncuk Kuzu Güveç yemek için tercih edilebilecek bir yerdir.
Kuzu tandır güzel bir et yemeği seçeneğidir. Kuzey Afrika mutfağına dayanan bu yemek tandırda uzun süre pişirilmiş lezzetli ve baharatlı bir kuzu eti sunar.