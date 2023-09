Moğolistan yemekleri nelerdir? Moğolistan'da ne yenir? Moğolistan mutfağı

Moğolistan, etin temel besin kaynağı olduğu bir ülkedir ve ülkede, hemen her yemekte mutlaka et bulunur, aç kalmayacağınızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Moğolistan'ın en sık tüketilen et çeşitleri arasında koyun, keçi, at, deve ve Tibet öküzü bulunur. Yöresel yemeklerin büyük bir kısmı haşlanmış koyun etinden yapılır. Bu yazımızda, Moğolistan'ın yöresel mutfağına dair denemeniz gereken lezzetleri derledik.

MOĞOLİSTAN YEMEKLERİ NELERDİR? MOĞOLİSTAN'DA NE YENİR? MOĞOLİSTAN MUTFAĞI

1. Boodog:

Boodog, Moğolistan'ın en ünlü yemeklerinden biridir. Keçi ve koyun kemikleri ile gırtlaktan yapılan bu yemek, pişirilme şekli bakımından ilginçtir. Et, kendi derisi içinde açık ateşte pişirilir. İlk bakışta sıradışı görünse de Moğolistan'ın en meşhur yemeklerinden biridir.

2. Horhog:

Horhog, yaz aylarında Moğolistan'ı ziyaret edenlerin denemesi gereken bir lezzettir. Keçi eti, patates ve soğanın kısık ateşte pişirilmesiyle yapılır. Ülkenin birçok restoranında bulabileceğiniz bu yemek, damakları şenlendirecektir.

3. Buuz:

Buuz, Moğol mantısı olarak tanımlanabilir. Yoğun miktarda kıyma içeren bu lezzetli Moğol yemeği, Türk mantısından farklı olarak büyük hamur parçaları ile yapılır.

4. Huushuur:

Huushuur, koyun etinden yapılan bir tür gözleme gibidir. Özellikle özel günlerde, bayramlarda ve festivallerde sıkça pişirilir. Moğolistan'ın favori yemeklerinden biridir.

5. Moğol Votkası:

Moğolistan'ın yerel alkollü içkisi olan Moğol Votkası, çoğu yerde bulunabilir. Ancak oldukça güçlü bir içki olduğunu unutmayın.

6. Suutei Tsai:

Moğolistan'ın kendine özgü bir çayı olan Suutei Tsai, diğer çaylardan farklıdır. Moğollar, çaylarını sütlü ve tuzlu içerler. Tuzlu çaylar belki alışılmadık gelebilir, ancak farklı bir aroma katıyor.

Moğolistan'ı ziyaret etmeyi planlıyorsanız, bu yöresel lezzetleri mutlaka denemelisiniz.