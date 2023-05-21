Yer altının efsanesi: Cehennem Kapısı’nın gizemi çözüldü

CEHENNEM KAPISI EFSANESİ NEDİR?

Antik kent her ne kadar birçok güzellik sunsa da bazı "lanetli ve uğursuz" efsanelerle de tanınıyordu. Rivayete göre yer altındaki dünyaya açılan Cehennem Kapısı bu kentte bulunuyordu. Yine aynı rivayete göre, yer altındaki üç başlı cehennem köpeği, tanrı olarak kabul ettiği Hades’e (Plüton) masumları kurban veriyordu. Bu efsane nedeniyle Cehennem Kapısı’nın (Plütonyum) hemen yanına Apollon Tapınağı inşa edildi. Artık bu kente gelenler, tanrılara kurban vermek için din adamlarına ödeme yapmaya başladılar.