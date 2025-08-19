Pegasus’tan büyük kampanya: 5 euro’ya uçak bileti satışa çıktı! İşte detaylar ve geçerli seferler

Pegasus Havayolları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşlarında dev kampanya başlattı. 19-20 Ağustos tarihlerinde alınacak biletlerde, 18 Kasım 2025 – 15 Ocak 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Pegasus’un duyurduğu kampanyaya göre, 19-20 Ağustos 2025 tarihlerinde satın alınacak biletlerle 18 Kasım 2025 – 15 Ocak 2026 arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşları yalnızca 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Kampanya, 12 bin koltuk için geçerli olacak. Biletler Light Paket kapsamında satışa sunuluyor.

Kampanya, Pegasus’un Türkiye – KKTC uçuş hatlarını kapsıyor. Yolcular, belirlenen tarih aralığında uygun fiyatlı biletlerden yararlanabilecek.

Kampanyanın geçerli olduğu hatlar

5€+ vergilerle

İzmir-Ercan-İzmir

Antalya-Ercan-Antalya

Çukurova-Ercan-Çukurova

Ankara-Ercan-Ankara

Hatay-Ercan-Hatay

İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen

7€+ vergilerle

Kayseri-Ercan-Kayseri

Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır

Gaziantep-Ercan-Gaziantep

Trabzon-Ercan-Trabzon

