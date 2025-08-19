Pegasus’tan büyük kampanya: 5 euro’ya uçak bileti satışa çıktı! İşte detaylar ve geçerli seferler
Pegasus Havayolları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşlarında dev kampanya başlattı. 19-20 Ağustos tarihlerinde alınacak biletlerde, 18 Kasım 2025 – 15 Ocak 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Pegasus’un duyurduğu kampanyaya göre, 19-20 Ağustos 2025 tarihlerinde satın alınacak biletlerle 18 Kasım 2025 – 15 Ocak 2026 arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşları yalnızca 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı.
Kampanya, 12 bin koltuk için geçerli olacak. Biletler Light Paket kapsamında satışa sunuluyor.
Kampanya, Pegasus’un Türkiye – KKTC uçuş hatlarını kapsıyor. Yolcular, belirlenen tarih aralığında uygun fiyatlı biletlerden yararlanabilecek.
Kampanyanın geçerli olduğu hatlar
5€+ vergilerle
İzmir-Ercan-İzmir
Antalya-Ercan-Antalya
Çukurova-Ercan-Çukurova
Ankara-Ercan-Ankara
Hatay-Ercan-Hatay
İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen
7€+ vergilerle
Kayseri-Ercan-Kayseri
Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır
Gaziantep-Ercan-Gaziantep
Trabzon-Ercan-Trabzon