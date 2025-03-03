Ramazan ayında İstanbul'da kesinlikle gitmeniz gereken yerler

Ramazan ayı, Türkiye genelinde manevî atmosferin yoğun şekilde hissedildiği, huzur ve birlikteliğin daha güçlü yaşandığı bir ay. Bu özel ayda, insanlarda hem tarihî hem de manevî anlamda derin izler bırakan Türkiye’nin dört bir yanındaki şehirler ve mekanlar öne çıkıyor.

Huzur veren mimari harikası camiler, türbeler ve mistik atmosferiyle ünlü mekanları ziyaret ederek Ramazan ayını daha da anlamlı hale getirebilirsin. Ramazan ruhunu en güzel şekilde yaşayabileceğin İstanbul'un en önemli mekanlarını sizler için derledik.

SULTANAHMET MEYDANI VE SULTANAHMET CAMİİ

İstanbul’un simgesi olan Sultanahmet Camii, Ramazan ayında binlerce kişiyi ağırlıyor. Özellikle terâvîh namazları ve manevî atmosferiyle büyüleyici olan görkemli camii, Ramazan'ın güzel atmosferini tam anlamıyla yaşatan yerlerden. Sultanahmet Meydanı'ndaki iftar çadırları, sokak lezzetleri ve Ramazan etkinlikleri de bölgeyi adeta bir festival alanına dönüştürüyor. Akşam ezanı sonrasında Sultanahmet Camii’nin ışıklandırmasıyla da büyüleyici bir görüntü ortaya çıkıyor.

EYÜP SULTAN CAMİİ

İslam dünyasının önemli ziyaret noktalarından Eyüp Sultan Camii, özellikle Ramazan ayında yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. İftar öncesi ve sonrasında burada dua etmek, türbeyi ziyaret etmek huzur dolu anlar yaşatıyor.

FATİH CAMİİ

İstanbul’un fethinin simgesi olan Fatih Camii, Ramazan ayında ibadet etmek isteyenler için büyük bir manevî çekim merkezi. Fatih Sultan Mehmet’in adını taşıyan cami, geniş avlusu ve huzur dolu atmosferiyle Ramazan’ın özel havasını en iyi şekilde hissettirecek yerlerden. Caminin çevresindeki tarihî sokaklar ve Ramazan pazarları da geleneksel lezzetler tatma ve kültürel atmosferi yaşama fırsatı veriyor.

HIRKA-İ ŞERİF CAMİİ

Hz. Muhammed’in (S.A.V) hırkasının (Hırka-i Şerif) muhafaza edildiği yer olan Hırka-i Şerif Camii, özellikle Kadir Gecesi’nde binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Hırka-i Şerif’in sergilendiği özel bölüm de inananlara unutulmaz bir ruhani yolculuk yaşatıyor. Hırka-i Şerif, ramazan boyunca hafta içi saat 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 arasında ziyaret edilebilir. Kutsal emanet ise 5 Nisan'daki Kadir Gecesi'nde terâvîh namazının ardından saat 03.00'e kadar görülebilir.

AYASOFYA CAMİİ

İstanbul’un en ikonik yapılarından biri olan Ayasofya Camii, Ramazan ayında büyüleyici bir manevî atmosfere bürünüyor. Tarihî dokusu ve ihtişamlı mimarisiyle ünlü Özellikle Ramazan ayında Ayasofya’da kılınan terâvîh namazları, devasa kubbe altında toplanan cemaatle birlikte çok daha anlamlı oluyor. Kandil ışıklarıyla aydınlatılan caminin iç mekanı da bu özel ayda daha etkileyici bir hal alıyor.

ORTAKÖY CAMİİ

İstanbul Boğazı kıyısında zarif mimarisi ve muhteşem manzarasıyla hemen dikkat çeken Ortaköy Camii, Ramazan ayında ziyaret edilebilecek en güzel yerlerden. 19. yüzyılda inşa edilen ve Barok tarzındaki detaylarıyla ünlü Ortaköy Camii, panoramik manzarasıyla kartpostalları süslüyor. Ramazan ayında cami, özellikle iftar ve terâvîh vakitlerinde dolup taşıyor. Ortaköy’ün canlı sokakları, geleneksel lezzetler sunan kafeleri ve Ramazan’a özel etkinlikleri de burayı hem ibadet hem de keyifli vakit geçirmek için ideal kılıyor.

KAPALIÇARŞI

İstanbul’un en ikonik ve tarihî mekanlarından olan Kapalıçarşı, Ramazan ayında da renkli ve hareketli bir atmosfere sahip. Dünyanın en eski ve büyük kapalı çarşılarından biri olan Kapalıçarşı, Ramazan ayında özellikle iftar ve sahur alışverişi yapmak isteyenlerle doluyor. Türk lokumu, baharatlar, şekerlemeler, geleneksel el sanatları ve hediyelik eşyalar gibi pek çok ürünü burada bulabilirsin. Kapalıçarşı’nın labirent gibi sokaklarında dolaşırken de Ramazan’a özel süslemeler ve kandil ışıkları eşliğinde unutulmaz bir yolculuğa çıkabilirsin.

MISIR ÇARŞISI

İstanbul’un en renkli ve tarihî mekanlarından olan Mısır Çarşısı’nın dükkan ve tezgahları baharatlar, kuruyemişler, şifalı bitkiler, geleneksel lezzetler ve Ramazan’a özel ürünlerle dolu. Özellikle Ramazan ayında çarşı, iftar ve sahur hazırlıkları için alışveriş yapan insanlarla daha da canlanıyor. Türk kahvesi, lokum, hurma, baharat karışımları ve geleneksel tatlılar gibi Ramazan sofralarını zenginleştiren ürünlerin en tazelerini Mısır Çarşısı’nda bulabilirsin. Çarşının otantik dokusu, Ramazan’a özel süslemeler ve kandil ışıklarıyla birleşince, ziyaretçilere hem görsel hem de kültürel bir şölen yaşatıyor.

GALATA MEVLEVÎHÂNESİ

Ramazan'ın güzel atmosferini tam anlamıyla yaşayabileceğin özel mekanlardan biri de Galata Mevlevîhânesi. 1491 yılında inşa edilen Galata Mevlevîhânesi, Osmanlı döneminin en eski Mevlevîhânelerinden biri ve günümüzde Divan Edebiyatı Müzesi olarak da hizmet veriyor. Ramazan ayında Galata Mevlevîhânesi'ni ziyaret ederek Mevlevî kültürünün izlerini görebilir, tasavvuf kültürü hakkında bilgiler alabilirsin.

GÜLHANE PARKI

Ramazan ayında İstanbul'un huzurlu atmosferini hissetmek isteyenler, Gülhane Parkı’na da uğrayabilirler. Sultanahmet ve Topkapı Sarayı'nın yanı başında uzanan Gülhane Parkı, hem doğal güzellikleri hem de tarihî dokusuyla sakin bir kaçış noktası. Ramazan'ın manevî havasıyla bütünleşen park, iftar öncesi yürüyüşler yapmak veya sevdiklerinle huzurlu vakit geçirmek için ideal.

Kaynak: enuygun.com / Zehra Erdin