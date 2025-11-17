Sadece iki gün sürecek! THY'den indirimli bilet fırsatı

Seyahat planlarını kış aylarına saklayanlar için beklenen haber geldi; iki gün sürecek dev kampanyada koltuklar hızla tükenmeye aday.

Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı duyuruyla seyahat severleri heyecanlandıran yeni bir dönem başlattı. 

Yurt içi rotalarda geçerli olacak bu özel kampanya kapsamında, yolculara 1000 Türk Lirası gibi dikkat çekici bir taban fiyattan başlayan ücretlerle uçuş imkanı tanınıyor.

Havayolu şirketinin başlattığı bu indirim rüzgarından faydalanmak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerekiyor. Kampanyalı biletler, sadece bugün ve yarın yapılacak satın alma işlemleri için geçerli olacak şekilde satışa sunuldu.

ROTALAR 2026 KIŞINA ÇEVRİLDİ

İndirimli biletlerini şimdiden ayıran yolcular, takvimler 2026 yılını gösterdiğinde gökyüzüyle buluşacak. 

Kampanya dahilindeki uçuşların, 3 Şubat 2026 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasındaki seferleri kapsadığı belirtildi.

Söz konusu avantajlı fiyatların, İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı seferlerde geçerli olduğu vurgulandı. Kampanyanın tüm detaylarına ve katılım koşullarına ulaşmak isteyenler, THY'nin resmi internet sitesi üzerinden gerekli bilgilere erişim sağlayabilecek.

THY