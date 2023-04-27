Sadece kimliğinizi alıp yola çıkabileceğiniz o ülkeler
Kimlikle gidilen ülkeleri biliyor muydunuz? İşte harika fotoğrafları ile pasaport istemeyen, sadece kimlikle gidilen ülkeler listesi...
# gezi
AZERBAYCAN
Azerbaycan kimlik ile gidilecek ülkeler arasında yer alır. Azerbaycan'a 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren pasaport ve vize gerekmeden, yeni tip çipli kimlik kartıyla 90 gün süreli vizesiz turistik yolculuk edilebilir.
BOSNA HERSEK
Gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra Bosna Hersek'e de pasaport gerekmeden sadece kimlikle gidilebilecek.
SIRBİSTAN
İki ülke arasında yapılan anlaşma sonucuyla Türkiye'den Sırbistan'a gidişlerde pasaport gerekmiyor. Ancak bu süreç henüz bitmiş değil, uygulamaya geçilene kadar vizesiz gidilebilir.
UKRAYNA
Ukrayna kimlikle gidilen ülkeler arasındadır. Ukrayna’ya kimlikle giriş yapabilmek için yeni verilen çipli kimlik kartlarının kullanılması gerekmektedir çünkü eski nüfus cüzdanlarıyla pasaportsuz giriş yapmak artık mümkün değildir.