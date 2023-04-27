Sadece kimliğinizi alıp yola çıkabileceğiniz o ülkeler

Kimlikle gidilen ülkeleri biliyor muydunuz? İşte harika fotoğrafları ile pasaport istemeyen, sadece kimlikle gidilen ülkeler listesi...

# gezi
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Sadece kimliğinizi alıp yola çıkabileceğiniz o ülkeler - Resim: 1 1 7

AZERBAYCAN

Azerbaycan kimlik ile gidilecek ülkeler arasında yer alır. Azerbaycan'a 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren pasaport ve vize gerekmeden, yeni tip çipli kimlik kartıyla 90 gün süreli vizesiz turistik yolculuk edilebilir.

Sadece kimliğinizi alıp yola çıkabileceğiniz o ülkeler - Resim: 2 2 7

BOSNA HERSEK

Gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra Bosna Hersek'e de pasaport gerekmeden sadece kimlikle gidilebilecek.

Sadece kimliğinizi alıp yola çıkabileceğiniz o ülkeler - Resim: 3 3 7

SIRBİSTAN

İki ülke arasında yapılan anlaşma sonucuyla Türkiye'den Sırbistan'a gidişlerde pasaport gerekmiyor. Ancak bu süreç henüz bitmiş değil, uygulamaya geçilene kadar vizesiz gidilebilir.

Sadece kimliğinizi alıp yola çıkabileceğiniz o ülkeler - Resim: 4 4 7

UKRAYNA

Ukrayna kimlikle gidilen ülkeler arasındadır. Ukrayna’ya kimlikle giriş yapabilmek için yeni verilen çipli kimlik kartlarının kullanılması gerekmektedir çünkü eski nüfus cüzdanlarıyla pasaportsuz giriş yapmak artık mümkün değildir.