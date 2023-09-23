Safranbolu'da ne yenir? En lezzetli Safranbolu yemekleri!

Safranbolu'da ne yenir detaylı bir şekilde araştırdık. Aşağıdaki leziz yemekleri yemeden asla Safranbolu seyahatinizden geri dönmeyin. Kesinlikle denemeniz gereken bu lezzetleri denedikten sonra asla bırakamayacaksınız!

# safranbolu'da ne yenir
Editör: Hasan Erdem Çelik
Safranbolu'da ne yenir? En lezzetli Safranbolu yemekleri! - Resim: 1

Safranbolu'da özellikle ceviz içeren sucuklar bulabilirsiniz. Bu tatlı ve baharatlı sucuklar bölgenin özgün lezzetlerinden biridir.

1 7
Safranbolu'da ne yenir? En lezzetli Safranbolu yemekleri! - Resim: 2

Safranbolu'da geleneksel ev yemekleri de bulabilirsiniz. Etli yemekler, sebzeli yemekler ve bakliyat yemekleri gibi çeşitli seçenekler sunulmaktadır.

2 7
Safranbolu'da ne yenir? En lezzetli Safranbolu yemekleri! - Resim: 3

Safranbolu'da kaymaklı ekmek kadayıfı oldukça popülerdir. Taze kaymak ile servis edilen bu tatlıyı yedikten sonra şu ana kadar tatlı yemediğinizi fark edeceksiniz.

3 7
Safranbolu'da ne yenir? En lezzetli Safranbolu yemekleri! - Resim: 4

Bu tahıl yemeği özellikle özel günlerde ve etkinliklerde sunulan geleneksel bir yemektir. Keşkek olarak adlandırılır ve Safranbolu'da bolca tercih edilir.

4 7