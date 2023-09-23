Safranbolu'da ne yenir? En lezzetli Safranbolu yemekleri!
Safranbolu'da ne yenir detaylı bir şekilde araştırdık. Aşağıdaki leziz yemekleri yemeden asla Safranbolu seyahatinizden geri dönmeyin. Kesinlikle denemeniz gereken bu lezzetleri denedikten sonra asla bırakamayacaksınız!
Safranbolu'da özellikle ceviz içeren sucuklar bulabilirsiniz. Bu tatlı ve baharatlı sucuklar bölgenin özgün lezzetlerinden biridir.
Safranbolu'da geleneksel ev yemekleri de bulabilirsiniz. Etli yemekler, sebzeli yemekler ve bakliyat yemekleri gibi çeşitli seçenekler sunulmaktadır.
Safranbolu'da kaymaklı ekmek kadayıfı oldukça popülerdir. Taze kaymak ile servis edilen bu tatlıyı yedikten sonra şu ana kadar tatlı yemediğinizi fark edeceksiniz.
Bu tahıl yemeği özellikle özel günlerde ve etkinliklerde sunulan geleneksel bir yemektir. Keşkek olarak adlandırılır ve Safranbolu'da bolca tercih edilir.