Semertkant'a nasıl gidilir? Semerkant'ta nereler gezilir? Semerkant'ta yapılacaklar listesi

Özbekistan'ın üçüncü büyük şehri Semerkant, tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanırken, İpek Yolu'nun kavşağında stratejik bir rol oynamıştır. Büyük İskender'den Cengiz Han'a, Müslüman Araplar'dan Amir Timur'a kadar birçok önemli tarihi figürün izlerini taşıyan bu şehir, günümüzde bile ihtişamlı anıtları ve zengin kültürü ile ziyaretçilerini etkilemeye devam ediyor. Gelin, bu mistik şehirde tarihle iç içe unutulmaz bir seyahat deneyimi yaşayın:

SEMERTKANT'A NASIL GİDİLİR?

Özbekistan'ın bu tarihi şehrine gitmek için Türkiye'den direkt uçuşla Taşken Havaalanı'na inip,Taşkent Havaalanı'ndan hareket eden bir hızlı tren kullanabilirsiniz.

NASIL GEZİLİR? SEMERKANT GEZİLECEK YERLER VE YAPILACAKLAR LİSTESİ

Semerkant'ın Merkezinde İhtişam: Registan Meydanı

Semerkant'ın kalbi olarak kabul edilen Registan Meydanı, üç muhteşem medresenin, camilerin ve yapıların bulunduğu bir tarihi hazinedir. Bu meydan, Orta Asya'nın ihtişamını yansıtan mimari örnekleriyle ünlüdür. Uluğ Bey Medresesi, Şirdor Medresesi ve Tilla-Kari Medresesi bu meydanda bulunurken, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almışlardır.

Büyük Halk Lideri: Amir Timur'un Türbesi

Semerkant'ın en önemli yapılarından biri olan Gür-i Emir Türbesi, Orta Asya'nın büyük lideri Amir Timur'un mezarına ev sahipliği yapar. Mavi kubbeleri ve etkileyici mozaik işçiliği ile bu türbe, Orta Asya'nın mistik havasını yansıtır. Bu eşsiz yapıyı ziyaret etmek, Timur İmparatorluğu'nun izlerini sürmek anlamına gelir.

Bilgi ve Bilimin Başkenti: Uluğ Bey Rasathanesi

Timur'un torunu ve önemli bir bilim insanı olan Uluğ Bey, Semerkant'ı bilgi ve bilim merkezi yapmıştır. Uluğ Bey Rasathanesi, gök bilim çalışmaları için inşa edilmiş ve tarihi gök bilimi çalışmalarına ev sahipliği yapmıştır. Burada yapılan araştırmalar, Orta Asya'nın bilim ve kültürünün izlerini taşır.

Semerkant'ta Alışveriş Keyfi: Siyab Bazaar

Siyab Bazaar, Semerkant'ın renkli ve canlı bir yüzüdür. Kadınlar Pazarı olarak da bilinen Siyab Bazaar, yüzyıllardır aynı yerde faaliyet gösteren bir pazardır. Özgün el sanatları ürünleri, yiyecekler, giyim ve daha fazlası bu bazaarda yer alır.