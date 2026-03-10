Sınırları kimlikle aşın: pasaport şartı olmayan ülkeler

İkili anlaşmalarla genişleyen "pasaportsuz geçiş" listesi, hem ekonomik hem de bürokratik engelleri ortadan kaldırarak seyahat özgürlüğünü artırıyor.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Yayınlanma:
Sınırları kimlikle aşın: pasaport şartı olmayan ülkeler - Resim: 1

İşte ek bir belgeye ihtiyaç duymadan, sadece cebinizdeki kimlikle seyahat edebileceğiniz o ülkeler!

1 6
Sınırları kimlikle aşın: pasaport şartı olmayan ülkeler - Resim: 2

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Yavru vatan, hem eğlence hem de tarih arayanlar için vizesiz ve pasaportsuz en konforlu seçenek.

2 6
Sınırları kimlikle aşın: pasaport şartı olmayan ülkeler - Resim: 3

Gürcistan

Sarp Sınır Kapısı'ndan yürüyerek geçip Batum’un gökdelenleri ve hareketli gece hayatıyla tanışın ya da Tiflis’in binlerce yıllık sülfür hamamlarında yorgunluk atın. Haçapuri ve eşsiz Gürcü mutfağı, bu yolculuğu unutulmaz kılacak.

3 6
Sınırları kimlikle aşın: pasaport şartı olmayan ülkeler - Resim: 4

Azerbaycan

Bakü’de modern mimarinin zirvesi "Alev Kuleleri" ile tarih kokan "İçerişehir" arasındaki o muazzam kontrastı keşfedin. Kardeş ülke Azerbaycan, gelişmiş altyapısı ve tanıdık misafirperverliğiyle pasaportsuz lüksü temsil ediyor.

4 6
Sınırları kimlikle aşın: pasaport şartı olmayan ülkeler - Resim: 5

Moldova

Dünyanın en büyük şarap mahzenlerine ev sahipliği yapan Moldova, özellikle doğa tutkunları ve sükunet arayan seyahat severler için gizli bir cennet. Kişinev’in geniş parklarında huzur bulurken, Avrupa’nın en yeşil başkentlerinden birini keşfedeceksiniz.

5 6
Sınırları kimlikle aşın: pasaport şartı olmayan ülkeler - Resim: 6

Sırbistan

Belgrad’ın Tuna ve Sava nehirleri arasındaki büyüleyici enerjisi ve Kalemegdan’ın devasa surları.. Avrupa ruhunu pasaportsuz solumak isteyenler için Belgrad, listenin en başında yer almalı.

6 6
pasaportsuz seyahat