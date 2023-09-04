Sivas'ta ne yenir? Sivas'ta nerede yemek yenir? Sivas'ın meşhur yöresel yemekleri ve mekan tavsiyeleri

Sivas, Anadolu'nun büyüleyici bir parçası olarak tarihi, doğal güzellikleri ve elbette eşsiz mutfağı ile öne çıkan bir şehir. Bu güzel şehir, damakları tatlandırmaya gelen herkesi büyüleyici yerel lezzetleri ile karşılıyor. Sivas'ta keşfedilecek ve denemeye değer onlarca yerel yemek bulunuyor ve bu yazıda sizlere bu lezzetlerden bazılarını tanıtacağız ve bu lezzetleri sunan bazı meşhur işletmeleri tavsiye edeceğiz. Şehrin mutfağının incelikleri ve tatlarına birlikte göz atalım.

SİVAS'TA NE YENİR? SİVAS'IN MEŞHUR YÖRESEL YEMEKLERİ

Sivas Kebabı: Kuzu etinin patlıcan, domates ve biberle harmanlandığı bu özel kebap, görselliği ve benzersiz tadıyla Sivas'ın simgelerinden biri.

Çılbır: Kaynar suya kırılan yumurta, yoğurt, tereyağı ve kırmızı biberle hazırlanan bu eşsiz yemek, pratik ve lezzetli bir seçenek.

Kazan Simidi: Un, tuz ve yaş maya ile hazırlanan hamur, pekmezli suda kaynatıldıktan sonra taş fırında pişirilerek enfes bir simit haline getiriliyor.

Madımak Aşı: Madımak otuyla hazırlanan bu yöresel lezzet, içine bulgur, et ve salça eklenerek yapılıyor.

Divriği Pilavı: Kuşbaşı et, nohut, kuru üzüm, karabiber ve yenibahar gibi malzemelerle zenginleştirilen bu pilav, Sivas'ın renkli ve lezzetli yemeklerinden biri.

Peskütan Çorbası: Yoğurttan hazırlanan peskütan, yarma ve mercimekle çorba haline getirilip soğuk suyla inceltilerek servis ediliyor.

Etli Ekmek: Sivas'ın dana eti ve mayalı hamur ile hazırlanan özel bir lezzeti.

Kesme Aşı: Yeşil mercimek ve eriştenin buluştuğu bu nefis çorba, Sivas mutfağının vazgeçilmezlerinden.

Katmer: Taş fırında odun ateşinde pişirilen bu geleneksel tatlı, Sivas'ın hamur işi ustalığını yansıtıyor.

Sivas Köftesi: Sadece kıyma ve tuz kullanılarak yapılan bu lezzet, cılız değil, sulu ve son derece lezzetli.

Patlıcan Pehli: Etli bir lezzet olan patlıcan pehli, özel günlerde tercih edilen bir yemektir. Kuzu veya dana eti ile hazırlanır ve yoğurtla servis edilir.

Yumurtalı Erişte: Yumurtalı erişte pilavı, Sivas'ın geleneksel tariflerinden biridir. İnce erişte, pirinç, yumurta ve baharatlarla hazırlanan bu lezzet sofraların vazgeçilmezlerindendir.

Mirik Köfte: Mirik köfte, küçük boyutlu köfteleri ile tanınır. Sarımsaklı yoğurt ve salçalı sos ile servis edilir, özellikle misafirler için idealdir.

Sivas Usulü Kırniş: Kırniş, hamur ve etin buluştuğu özgün bir Sivas yemeğidir. Tavuk eti, hamur ve özel bir sostan oluşur.

Salatalık Dolması: Salatalık dolması, sıradışı bir lezzet sunar. Salatalıkların içi doldurularak hazırlanan bu yemek, yoğurtla mükemmel bir ikili oluşturur.

Kadayıflı Divriği Pilavı: Kadayıflı Divriği pilavı, kuzu veya dana eti ile hazırlanan bir pilav türüdür. Üzerine kızarmış kadayıf eklenerek servis edilir.

Soğanlama: Soğanlama, Sivas'a özgü bir yemek türüdür. Hamur işi olan soğanlama, soğan ve tereyağının özel bir karışımıyla yapılır.

Pancar Herlesi: Pancar herlesi, Sivas yöresinin az bilinen lezzetlerinden biridir. Mercimek ve erişte ile hazırlanır ve sos ile tatlandırılır.

Bat: Bat yemeği, mercimekli erişte çorbasının özgün bir versiyonudur. Mercimek ve erişte ile yapılan bu lezzet, özel bir sos ile servis edilir.

Baviko: Sivas'a özgü bir yemektir. Hamurun hazırlanması ve sarımsaklı ayran ile servis edilmesiyle yapılır. Misafirlere ikram edilen bir lezzettir.

Sirok: Sivas'ın yöresel bir yemeğidir. Mayalı hamur fırına atılır ve üzeri gevrekleşene kadar pişirilir. İç kısmı kesilerek alınır ve yumuşak bir tat elde edilir.

Mercimek Badı: Sivas'a özgü olan bu yemek, içerisinde domates, bulgur ve mercimek gibi malzemeler bulunduran geleneksel bir lezzettir.

Pezik: Sivas'a özgü turşu türüdür. Kış aylarında sıkça tüketilen pezik, pancar dalları ile yapılır ve büyük bidonlarda saklanır.

Sivas Katmeri: Bol tereyağlı ve lezzetli bir kahvaltılıktır. Sivas'a özgüdür ve çay ile sıkça servis edilir.

Hingel: Sivas'a özgü bir mantı türüdür. Kızgın yağda pişirilir ve iç harcı ile dikkat çeker.

Sivas Ketesi: Ekmek yerine kullanılan geleneksel bir yiyecektir. Katmer ile benzerlik gösterir, ancak daha az yağlıdır.

İçli Köfte: Sivas usulü içli köfte, diğer bölgelerden farklı bir aromaya sahiptir. İç malzemesi ve sunumunda kendine özgüdür.

Sübüra: Sübüra, hamur ve yoğurttan yapılan, soslu ve doyurucu bir çorbadır. Hamur kare veya yuvarlak kesilir, yoğurtla karıştırılır ve üzerine hazırlanan özel sos eklenir.

Soğanlı Yayla Çorbası: Yoğurtlu bir çorba olan Soğanlı Yayla Çorbası, Sivas mutfağının özgün bir tatlısıdır. Yoğurt ve pirinç temel malzemelerdir ve üzerine soğanlı bir sos eklenir.

Düğürcük Çorbası: Sivas'a özgü olan Düğürcük Çorbası, baharatlarla zenginleştirilen ve oldukça lezzetli bir çorbadır. Bulgur ve et suyu temel malzemelerdir.

Kelle Tatlısı: Kelle Tatlısı, özel bir tatlıdır ve baklava gibi kat kat yapılır. İç harcında erişte, kuru üzüm, fındık, badem gibi malzemeler kullanılır ve üzerine şerbet dökülür.

Hurma Tatlısı (Kalburabastı): Sivas'ın ünlü tatlılarından biri olan Kalburabastı, çayın yanında keyifle tüketilen bir lezzettir. Ağızda dağılan parçaları ve üzerine serpilen fıstıklarıyla bilinir.

Sivas'a yolunuz düşerse, bu muhteşem lezzetleri denemeden dönmeyin.

SİVAS'TA NEREDE YEMEK YENİR? MEKAN TAVSİYELERİ

Doyum Kebap - Nuri Usta: Sivas köftesi ve diğer yöresel lezzetlerin tadını çıkarabileceğiniz bir aile işletmesi.

Lezzetçi Sivas Mutfağı: Yöresel yemeklerin sunulduğu bu restoran, Sebzeli Sivas Kebabı gibi özel lezzetlere ev sahipliği yapıyor.

Köfteci Ahmet Usta: Sivas köftesinin en lezzetli adreslerinden biri olarak bilinen bu mekan, dana etiyle yapılan köftesiyle ünlü.

Sultan Sofrası - BT İskender: Geniş menüsüyle çeşitli Sivas lezzetlerini sunan bu mekan, Kelle Paça çorbası gibi özel tatlarla öne çıkıyor.

Lezzetçi Çamlık Restoran: Et yemekleri ve mezeleriyle ünlü bu restoran, Sivas mutfağını en iyi şekilde sunuyor.

Bahçekapı Mangal Evi: Sivas dönerini deneyebileceğiniz açık alanlı bir restoran, çocuklu aileler için uygun bir seçenek.

Yeşil Konak Restoran: Havuz kenarında tarihi bir konakta Sivas mutfağının tadını çıkarabileceğiniz bir mekan.

Çerkezin Kahvesi: Geleneksel kahve keyfi için ideal bir adres, köpüklü kahvesiyle ünlü.

Konak Restoran (Divriği): Divriği bölgesinde lezzetli bir yemek molası için önerilen bir mekan, yöresel lezzetler sunuyor.

Bu mekanlarda Sivas'ın eşsiz lezzetlerini tatma fırsatı bulabilirsiniz. Sivas mutfağının bu özel tatları, şehri ziyaret ettiğinizde damaklarınıza unutulmaz bir deneyim sunacak.