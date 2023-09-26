Sivrihisar'da ne yenir? Sivrihisar'ın en leziz yemekleri!
Sivrihisar'da ne yenir sizler için detaylı bir şekilde araştırdık. Eğer yolunuz Sivrihisar'a düştüyse bu yemekleri yemeden kesinlikle geri dönmeyin! Yemezseniz pişman olacağınız bu lezzetleri gelin detaylı inceleyelim!
Editör: Hasan Erdem Çelik
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Bölgede yapılan kavurma, özellikle et sevenler için harika bir seçenektir. Sivrihisar'da bu lezzeti tadabileceğiniz restoranlar bulabilirsiniz.
Sivrihisar'da yapılan köfte, farklı baharatlarla zenginleştirilmiş ve özel bir lezzete sahiptir.
Eskişehir mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan mantı, Sivrihisar'da da lezzetli bir şekilde sunulur.
Beşamel soslu tavuk yemeği, Sivrihisar'da sıkça yapılanbir tariftir. Sivrihisar'dan dönmeden önce kesinlikle denemelisiniz.