Sivrihisar'da ne yenir? Sivrihisar'ın en leziz yemekleri!

Sivrihisar'da ne yenir sizler için detaylı bir şekilde araştırdık. Eğer yolunuz Sivrihisar'a düştüyse bu yemekleri yemeden kesinlikle geri dönmeyin! Yemezseniz pişman olacağınız bu lezzetleri gelin detaylı inceleyelim!

# sivrihisar'da ne yenir
Editör: Hasan Erdem Çelik
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Sivrihisar'da ne yenir? Sivrihisar'ın en leziz yemekleri! - Resim: 1

Bölgede yapılan kavurma, özellikle et sevenler için harika bir seçenektir. Sivrihisar'da bu lezzeti tadabileceğiniz restoranlar bulabilirsiniz.

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Sivrihisar'da ne yenir? Sivrihisar'ın en leziz yemekleri! - Resim: 2

Sivrihisar'da yapılan köfte, farklı baharatlarla zenginleştirilmiş ve özel bir lezzete sahiptir.

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Sivrihisar'da ne yenir? Sivrihisar'ın en leziz yemekleri! - Resim: 3

Eskişehir mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan mantı, Sivrihisar'da da lezzetli bir şekilde sunulur.

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Sivrihisar'da ne yenir? Sivrihisar'ın en leziz yemekleri! - Resim: 4

Beşamel soslu tavuk yemeği, Sivrihisar'da sıkça yapılanbir tariftir. Sivrihisar'dan dönmeden önce kesinlikle denemelisiniz.

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