Taksim'de ne yenir? Taksim'in en leziz yemekleri!
Taksim'de ne yenir sizler için detaylı bir liste hazırladık! Taksim'in en leziz sokak lezzetleri arasında yer alan en meşhur yemeklerin yer aldığı bu listeye bakmadan Taksim'e gitmeyin! Bu yemekleri yemeden de Taksim'den asla dönmeyin!
Editör: Hasan Erdem Çelik
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Taksim'de en fazla tercih edilen yemekler arasında Balık bulunur. Balık restoranları arasına dalarak eşsiz lezzetlerin tadını çıkarabilirsiniz.
Taksim Meydanından İstiklal Caddesine doğru girerken görebileceğiniz bolca dönerciden birinde kesinlikle döner yemelisiniz.
Islak Hamburger Taksim'de en fazla tercih edilen sokak lezzetlerinden biridir.
Lahmacun Taksim'de genellikle tercih edilen bir yiyecektir. Taze taze lahmacunları İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarında bolca bulabilirsiniz.