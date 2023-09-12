Taksim'de ne yenir? Taksim'in en leziz yemekleri!

Taksim'de ne yenir sizler için detaylı bir liste hazırladık! Taksim'in en leziz sokak lezzetleri arasında yer alan en meşhur yemeklerin yer aldığı bu listeye bakmadan Taksim'e gitmeyin! Bu yemekleri yemeden de Taksim'den asla dönmeyin!

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Editör: Hasan Erdem Çelik
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Taksim'de ne yenir? Taksim'in en leziz yemekleri! - Resim: 1

Taksim'de en fazla tercih edilen yemekler arasında Balık bulunur. Balık restoranları arasına dalarak eşsiz lezzetlerin tadını çıkarabilirsiniz.

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Taksim'de ne yenir? Taksim'in en leziz yemekleri! - Resim: 2

Taksim Meydanından İstiklal Caddesine doğru girerken görebileceğiniz bolca dönerciden birinde kesinlikle döner yemelisiniz.

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Taksim'de ne yenir? Taksim'in en leziz yemekleri! - Resim: 3

Islak Hamburger Taksim'de en fazla tercih edilen sokak lezzetlerinden biridir. 

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Taksim'de ne yenir? Taksim'in en leziz yemekleri! - Resim: 4

Lahmacun Taksim'de genellikle tercih edilen bir yiyecektir. Taze taze lahmacunları İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarında bolca bulabilirsiniz.

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