Tatil rotasını Karadeniz'e çevirenlere: İşte Karadeniz'de gezilecek güzel yerler

Türkiye’nin güzel tabiatının ve tarihinin en yoğun olduğu bölgelerden biri kuşkusuz Karadeniz Bölgesi’dir. Karadeniz’de gezilecek yerler dendiği zaman gerek yeşil doğasıyla gerekse tarihi yapıları ile misafirlerine oldukça kaliteli ve nostaljik anılar kazandırmaktadır. Karadeniz gezileri genel kapsamda tüm Karadeniz Bölgesi’ni kapsayabileceği gibi aynı zamanda belirli alanlarını kapsayan gezi imkanlarını da sunmaktadır.

MARAL ŞELALESİ / ARTVİN

Yemyeşil asırlık ağaçlarla bezenen ormanın içerisinden tek bir kırıkla akan şelaleyi yöre halkı, ‘yeryüzündeki cennet’ olarak nitelendiriyor.

SAHARA MİLLİ PARKI / ARTVİN

3 bin 250 hektara yayılan doğal cennet 1994’te milli park ilan edilmiş. Sahara bölümünde geleneksel yaylacılık faaliyetleri yapılıyor.

ÖRÜMCEK ORMANLARI / GÜMÜŞHANE

1998’de koruma alanı ilan edilen Örümcek Ormanları 2 bin 630 dekarlık bir alanı kaplıyor. Kürtün’e 17 km uzaklıkta olan bu alanda Avrupa ve Kafkaslar’ın en boylu ve çaplı ladin ve göknarları bulunuyor. Ortalama 417 yaşına varan ağaçlar 4 asra şahitlik etmenin verdiği gururla dimdik yükseliyor.

GİDEROS KOYU / KASTAMONU

Burası Karadeniz’in hırçın dalgalarının uğramadığı yeşil ve mavinin kartpostallık görüntüler oluşturduğu bir bölge. Çevresi yemyeşil dik dağlarla çevrili olan koy pek bilinmese de yat sahipleri arasında oldukça popüler.

VALLA KANYONU / KASTAMONU

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Muratbaşı köyü Kanlıçay mevkisinden girilen Valla Kanyonu'nda geri dönmek mümkün olmadığından ancak 12 kilometre yürüdükten sonra Cide ilçesine bağlı Loş Vadisi Hamitliköyünden çıkılabiliyor.

YEDİGÖLLER / BOLU

Yedi farklı hikâyesi olan yedi göl ve çevresi her mevsimde doğanın dönüşümünü eşsiz bir şekilde yansıtıyor.

BORÇKA KARAGÖL / ARTVİN

Uzungöl gibi etrafı henüz binalarla istila edilmemiş doğanın Karadeniz’e sunduğu başka bir cennet burası.

POKUT YAYLASI / RİZE

Büyükşehirlerin kavurucu sıcaklarından kaçıp bulutların üzerindeki doğa harikası Pokut’a gidilmeli. Normalde 1800 metre yükseklikten sonra ağaç yetişmez ama aldığı rüzgârlar neticesinde yayla çam ağaçlarıyla dolu.