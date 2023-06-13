Tatil rotasını Karadeniz'e çevirenlere: İşte Karadeniz'de gezilecek güzel yerler
Karadeniz, Türkiye’nin en güzel bölgelerinden bir tanesi. Karadeniz’de gezilecek yerler denince akla; Farklı atmosferi, cana yakın halkı ve muhteşem doğası ile her yıl hem yerli hem de yabancı binlerce turisti ağırlayan Karadeniz Bölgesi'nde mutlaka gezilmesi gereken yerler var.
Türkiye’nin güzel tabiatının ve tarihinin en yoğun olduğu bölgelerden biri kuşkusuz Karadeniz Bölgesi’dir. Karadeniz’de gezilecek yerler dendiği zaman gerek yeşil doğasıyla gerekse tarihi yapıları ile misafirlerine oldukça kaliteli ve nostaljik anılar kazandırmaktadır. Karadeniz gezileri genel kapsamda tüm Karadeniz Bölgesi’ni kapsayabileceği gibi aynı zamanda belirli alanlarını kapsayan gezi imkanlarını da sunmaktadır.
MARAL ŞELALESİ / ARTVİN
Yemyeşil asırlık ağaçlarla bezenen ormanın içerisinden tek bir kırıkla akan şelaleyi yöre halkı, ‘yeryüzündeki cennet’ olarak nitelendiriyor.
SAHARA MİLLİ PARKI / ARTVİN
3 bin 250 hektara yayılan doğal cennet 1994’te milli park ilan edilmiş. Sahara bölümünde geleneksel yaylacılık faaliyetleri yapılıyor.
ÖRÜMCEK ORMANLARI / GÜMÜŞHANE
1998’de koruma alanı ilan edilen Örümcek Ormanları 2 bin 630 dekarlık bir alanı kaplıyor. Kürtün’e 17 km uzaklıkta olan bu alanda Avrupa ve Kafkaslar’ın en boylu ve çaplı ladin ve göknarları bulunuyor. Ortalama 417 yaşına varan ağaçlar 4 asra şahitlik etmenin verdiği gururla dimdik yükseliyor.
GİDEROS KOYU / KASTAMONU
Burası Karadeniz’in hırçın dalgalarının uğramadığı yeşil ve mavinin kartpostallık görüntüler oluşturduğu bir bölge. Çevresi yemyeşil dik dağlarla çevrili olan koy pek bilinmese de yat sahipleri arasında oldukça popüler.
VALLA KANYONU / KASTAMONU
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Muratbaşı köyü Kanlıçay mevkisinden girilen Valla Kanyonu'nda geri dönmek mümkün olmadığından ancak 12 kilometre yürüdükten sonra Cide ilçesine bağlı Loş Vadisi Hamitliköyünden çıkılabiliyor.
YEDİGÖLLER / BOLU
Yedi farklı hikâyesi olan yedi göl ve çevresi her mevsimde doğanın dönüşümünü eşsiz bir şekilde yansıtıyor.
BORÇKA KARAGÖL / ARTVİN
Uzungöl gibi etrafı henüz binalarla istila edilmemiş doğanın Karadeniz’e sunduğu başka bir cennet burası.
POKUT YAYLASI / RİZE
Büyükşehirlerin kavurucu sıcaklarından kaçıp bulutların üzerindeki doğa harikası Pokut’a gidilmeli. Normalde 1800 metre yükseklikten sonra ağaç yetişmez ama aldığı rüzgârlar neticesinde yayla çam ağaçlarıyla dolu.